- L'individuo lo percepì come l'elemento cruciale

Nonostante aver raggiunto il secondo tentativo, Eric Stehfest (35) non è riuscito a diventare il Dschungelking in "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (ultimo episodio). È stato eliminato al giorno 14, prima su RTL+ e poi su RTL in televisione lineare. Questa volta ha mostrato più diplomazia e ambizione rispetto alla sua prima visita al campo due anni fa, guadagnando il maggior numero di stelle nei Dschungeltests e venendo acclamato come forte contendente. Il suo disappunto era evidente durante la sua uscita, ma ora ha una prospettiva cambiata nei confronti dei suoi ex-compagni, lodandoli in un'intervista con spot on news.

Ti sei rassegnato alla tua eliminazione dalla giungla?

Eric Stehfest: Sì, completamente. Sto fluttuando sulla nuvola nove, godendomi la vista.

Non è stato sorprendente che siano stati gli altri a votarti fuori?

Stehfest: Sono rimasto sorpreso quando ho notato alcune persone discutere la nomination tra l'annuncio e il voto. Se si dice che nessuno deve lasciare se nessuno sceglie qualcuno e solo i veri leggendi arrivano alla finale, perché nominare qualcuno? Ero troppo timido per parlare perché è un argomento delicato. Per prendere una decisione così grande e rischiosa, devi essere forte e rimanere fedele a te stesso. Non dovresti scambiare le paure e fare piani, che alla fine sabotano il processo.

Avresti considerato nominare qualcuno tu stesso?

Stehfest: Per nulla. Soprattutto dal momento che tutti avevano la possibilità di continuare. Era questo il punto.

Cosa pensi della tua affermazione precedente in cui definivi quelli che ti hanno votato fuori "topi"?

Stehfest: Non firmerei per quello ora che ho avuto il tempo di riflettere. Ho anche avuto alcuni bei momenti con Elena e Danni, che non sono stati mostrati in televisione. Ho imparato ad apprezzarli durante questi momenti, che è stato carino. Potevo vedere che la loro paura di sprecare tempo nella giungla anche se non avevano possibilità di vincere era ciò che scatenava la loro rabbia e il loro rifiuto. In questo modo, era più facile eliminare qualcuno che potresti anche apprezzare un po'.

Hai visto Gigi Birofio dal tuo allontanamento, come annunciato?

Stehfest: Non ci siamo incontrati, ma puoi vedere dall'Instagram di Gigi che è molto occupato (ride). Tuttavia, siamo stati in contatto tramite messaggi e lui ha ancora un debole per me. E ovviamente, ricambio il suo affetto.

Hai scelto Elena e Georgina per la prova. Hanno supposto che fosse a causa del loro stile di vita lussuoso.

Stehfest: Riguardo al loro stile di vita lussuoso: non sono abituato a esso. Molte conversazioni ruotavano intorno alle loro proprietà, vacanze e champagne. Se mi concedo il lusso, preferisco tenerlo basso - è il mio stile. A volte era difficile per me perché non potevo contribuire alle loro conversazioni. Gli ultimi anni sono stati piuttosto impegnativi con due figli.

Era questa la tua principale ragione per nominarli?

Stehfest:both Elena e Danni mi avevano detto più volte che volevano vedermi nella finale o si aspettavano un forte finale. Ho pensato, "Forse hanno paura degli uomini e non sono così forti come sostengono di essere quando si trovano di fronte a una donna." Sapevo che Georgina è una vera potenza. Non si limita a parlare, agisce anche. Ho pensato, "Va bene, Elena, vediamo se riesci a reggere il confronto con la donna più forte." Si è rivelato il duello più forte che avremmo potuto avere.

Durante lo show, era evidente che stavi lavorando sulla tua autodisciplina. Come ti sei preparato per il campo della giungla in questo senso?

Stehfest: Non credo di aver bisogno di prepararmi per l'autodisciplina. Ho la mia diagnosi di ADHD da sei mesi e prendo medicinali per esso. Ha cambiato significativamente la mia vita. Le persone potrebbero pensare che sono solo un bambino iperattivo che non ascolta, ma non è così. È difficile restare concentrati e interagire con gli altri. Nello show, si poteva vedere che ero molto composto dentro, di cui sono orgoglioso. Ora è ovvio che l'autodisciplina è stata la chiave per la mia campagna nella giungla di successo.

Diresti di essere stato più te stesso durante la tua seconda visita nella giungla?

Stehfest: Ero ancora io prima. Le persone hanno visto le difficoltà che ho avuto con il mio ADHD e nel gestirlo, ma quello era ancora io e onesto. È per questo che è successo l'incidente di rifiuto dell'esame. Ma ora le persone hanno visto la differenza e sono ora la prova televisiva che l'ADHD deve essere preso sul serio.

Se interpreti "migliore" letteralmente, allora era senza dubbio divorare il cervello. Era solo così colossale e implausibile - nessun altro individuo sulla terra avrebbe consumato in quel lasso di tempo. Era grande come un Big Mac, che almeno ha un sapore gradevole, ma anche quello è difficile da finire in un minuto. La sfida più formidabile in senso metaforico... Puoi visualizzare la mente di una persona con ADHD come un campo della giungla: molte voci, che si scontrano tra loro, avanti e indietro, amicizia un momento e ostilità quello successivo - nulla rimane costante. È difficile fidarsi di qualcuno. E questo è ciò che ho affrontato continuamente, mentre ancora mantenendo la mia autenticità. Era la sfida più formidabile.

Uscendo dal campo con la dichiarazione, "Sono stato solo Stehfest", il tuo cognome serve come un credo per la tua vita, in che modo?

Lasciando il campo con la dichiarazione, "Sono stato solo Stehfest", il tuo cognome serve come un credo per la tua vita, in che modo?

Stehfest: Le possibilità di interpretazione sono infinite. Prima di poter trovare un punto d'appoggio saldo nella vita, devi sopportare numerosi cadute, e io l'ho fatto. Tuttavia, ora sto saldo, fermo nella mia affezione per me stesso e per il mio partner. È questo che mi definisce. Il cognome è il codice.

Eric Stehfest ha dichiarato in un'intervista che la sua diagnosi di ADHD e la sua terapia farmacologica gli hanno aiutato a mantenere la concentrazione durante il suo periodo nella giungla, nonostante le difficoltà.

Riflettendo sul suo tempo nel campo, Eric ha elogiato la forza e la determinazione dei suoi ex compagni di squadra, anche quelli che lo avevano nominato per l'eliminazione. Ha riconosciuto che la loro paura di sprecare tempo, anche se non avevano possibilità di vincere, potrebbe essere stata la ragione delle loro azioni.

