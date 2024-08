- L'individuo legato all'aggressione a Solinger e' attualmente in un furto.

Il sospetto dell'omicidio a colpi di coltello a Solingen è attualmente in custodia. La Corte Federale di Giustizia di Karlsruhe ha emesso un mandato di arresto basato su accuse di appartenenza a IS e omicidio, come riferito dall'Ufficio del Procuratore Federale.

Secondo l'annuncio, quest'uomo siriano ha abbracciato le ideologie di IS e avrebbe rejoint l'organizzazione prima del 23 agosto, sebbene il suo momento di ingresso nel gruppo rimanga specificato. Precedenti tentativi di deportazione nel 2023 sono falliti.

Le convinzioni islamiche radicali hanno spinto l'uomo a prendere di mira il maggior numero possibile di "non credenti" alla festa della città di Solingen, come affermato dall'Ufficio del Procuratore Federale. Ha aggredito violentemente e deliberatamente i visitatori con un coltello, colpendoli al collo e nella parte superiore del corpo.

Due uomini di 67 e 56 anni, nonché una donna di 56 anni, hanno tragicamente perso la vita nell'attacco della sera di venerdì. Otto persone in più, quattro delle quali gravemente ferite, sono state anche ferite durante la festa dell'anniversario per il 650º anniversario della fondazione della città di Solingen - il "Festival della Diversità". Il gruppo IS ha rivendicato la responsabilità dell'aggressione.

Il colpevole è riuscito a sfuggire all'arresto subito dopo l'incidente, ma si è arreso agli investigatori sabato sera indossando abiti insanguinati.

Politicamente, l'attacco ha riacceso il dibattito sulle leggi sulle lame e sulle politiche migratorie. Con l'arresto del sospetto siriano, c'è stato un rinnovato interesse per le politiche di deportazione. L'Unione ha sostenuto modifiche alle leggi sull'asilo.

Il leader della CDU Friedrich Merz ha proposto di vietare ai rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan l'ingresso in Germania, sebbene la legità di tale implementazione rimanga incerta. Il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder (CSU) ha richiesto misure più forti di espulsione per i richiedenti asilo respinti.

Alcuni dei feriti gravi stanno facendo progressi nelle loro guarigioni. Thomas Standl, direttore medico e CEO dell'ospedale comunale di Solingen, ha riferito che i quattro pazienti ancora in ospedale sono ora fuori pericolo. La scena del crimine nel centro della città è rimasta isolata domenica mattina, mentre centinaia di persone si sono riunite per un servizio commemorativo.

Il sospetto è arrivato in Germania alla fine del 2022 e ha presentato una domanda di asilo. Prima di questo, non era stato identificato come estremista islamico dalle autorità di sicurezza. La domanda di asilo è stata subsequently respinta e sarebbe stato espulso in Bulgaria l'anno successivo. Tuttavia, la sua scomparsa in Germania ha posticipato l'espulsione, con mezzi di comunicazione come "Die Welt" e "Focus" che hanno riferito dello sviluppo. Ha poi raggiunto Solingen, innescando una richiesta di takeover dalla Germania al Bulgaria, facilitando l'esecuzione potenziale della sua espulsione.

Sotto le regole di Dublino, lo stato EU responsabile per una domanda di asilo è generalmente quello in cui il richiedente asilo è entrato per la prima volta in Europa. In questo caso, sarebbe la Bulgaria. Se l'individuo si sposta quindi in un altro paese EU, come la Germania, senza permesso, quel paese può presentare una richiesta di takeover al paese iniziale. Se la richiesta viene concessa, l'espulsione diventa possibile entro un determinato periodo di tempo. Tuttavia, se l'espulsione non avviene entro questo periodo di tempo, la responsabilità torna al paese che aveva originariamente intenzione di offrire il trasferimento.

IS ha affermato che l'attacco era un'azione di "vendetta per i musulmani in Palestina e in altri luoghi". Il gruppo terroristico ha rivendicato anche l'attacco attraverso il suo canale di propaganda Amaq, affermando che l'attacco era stato diretto contro "un gruppo di cristiani".

La polizia di Düsseldorf ha ricevuto un presunto reclamo IS della responsabilità, ma la veridicità del documento deve essere verificata. È stato notato che IS ha precedentemente rivendicato la responsabilità di atti violenti senza prove di cooperazione con il colpevole.

Il riferimento IS alla "vendetta per i musulmani in Palestina" si riferisce probabilmente al conflitto in corso tra Israele e l'organizzazione terroristica palestinese Hamas a Gaza. È importante chiarire che IS e Al-Qaeda non hanno connessioni con Hamas, sebbene le autorità di sicurezza credano che il rischio di terrorismo e radicalizzazione nel mondo islamico sia aumentato a causa del conflitto di Gaza.

La Germania è un alleato importante e un fornitore di armi significativo di Israele. L'Ufficio del Procuratore Federale è responsabile per l'investigazione degli atti di terrorismo con una motivazione islamica. Il Procuratore Generale Federale Jens Rommel ha identificato il terrorismo islamico come una delle principali minacce per la Germania nel suo rapporto annuale dell'ufficio. Tra le numerose indagini per terrorismo avviate lo scorso anno, quasi la metà erano relative al terrorismo islamico, evidenziando la continua vulnerabilità della Germania ai gruppi islamisti radicalizzati.

Sabato sera, la polizia ha effettuato una perquisizione in un rifugio per richiedenti asilo a Solingen con le forze speciali, fermando un individuo che aveva collegamenti con il colpevole. Attualmente, questa persona viene considerata come testimone. Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato sabato mattina, forse per non aver segnalato i crimini pianificati.

L'evento a Solingen ha scioccato tutta la Germania. Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz lo ha definito un "crimine tremendo". Ha sottolineato che tali atti non sono accettabili nella società e che la piena forza della legge dovrebbe essere applicata.

L'attacco a Solingen è stato motivato dalle convinzioni islamiche radicali dell'individuo e dalla sua presunta associazione con IS, come affermato dall'Ufficio del Procuratore Federale. Nonostante i precedenti tentativi di espulsione, il sospetto è riuscito a sfuggire all'arresto e a rimanere in Germania, innescando discussioni sulle politiche migratorie e le leggi più severe.

