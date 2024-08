- L'individuo intraprende un viaggio di un giorno per visitare ogni stazione della metropolitana di Amburgo.

Salendo sulle stazioni della U-Bahn di Amburgo: Un uomo austriaco di nome Andreas Dick sta cercando di visitare il più velocemente possibile tutte le stazioni della U-Bahn di Amburgo. Ha iniziato la sua spedizione veloce a Jungfernstieg, con un totale di 93 stazioni da conquistare seguendo un itinerario attentamente pianificato.

Tracciato con penne vivaci

Anche se si avvicina a questa sfida con uno spirito sportivo, non si aspetta un battito cardiaco accelerato, ha scherzato Dick. "Non ho usato un computer per pianificare il percorso, l'ho tracciato su una mappa con penne vivaci." L'obiettivo di questo viaggio in U-Bahn nella seconda città più grande della Germania è semplicemente quello di determinare il tempo necessario per visitare tutte le stazioni. Dick ha anche sottolineato: "È un modo divertente per esplorare una città."

Non è la prima sfida che Dick affronta: ha completato "tours completi" in 17 città, come Vienna, Berlino e Lione. Nel 2016, ha intrapreso un viaggio in tram a Brema. Tuttavia, non si tratta di un tentativo di record ufficiale. Secondo Hochbahn, nessuno ha mai tentato nulla di simile in modo non ufficiale prima. Pertanto, non c'era un tempo di riferimento. Dick ha previsto che la sua spedizione attraverso la città anseatica avrebbe richiesto tra le 6 e le 7 ore.

