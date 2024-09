- L'individuo inizia a sparare verso l'unità SWAT delle forze dell'ordine, portando a sparare in rappresaglia.

Berlin: Le Forze Speciali della Polizia Porre Fine alla Vita di un Uomo di 46 Anni durante uno Scontro a Fucile

Le forze speciali della polizia di Berlino hanno posto fine alla vita di un uomo di 46 anni sospettato di aver minacciato un'altra persona con un'arma da fuoco, creando una potenziale minaccia. La polizia e i pubblici ministeri hanno affermato che l'uomo ha aperto il fuoco quando gli ufficiali sono entrati nel suo appartamento di Nikolassee, a cui avevano ottenuto l'accesso tramite un'ordinanza del tribunale. Gli ufficiali hanno risposto al fuoco, causando la morte dell'uomo. Un'indagine per omicidio è in corso.

In precedenza, l'uomo di 46 anni avrebbe minacciato un 49enne in un campeggio. Incredibilmente, il 49enne è riuscito a fuggire e ha contattato le autorità. Successivamente, il 49enne ha seguito il sospetto, che era entrato in un edificio a più famiglie in Dreilindenstraße. Nonostante avesse bussato e tentato di entrare, l'uomo si è rifiutato di aprire la porta.

Berlino: Incidente in un Edificio a Più Famiglie con Alloggi Sociali

Un giornalista della dpa ha riferito di aver sentito rumori simili a spari provenire dall'edificio a più famiglie. I servizi di emergenza, inclusi diversi'ambulanze e un elicottero di soccorso, sono arrivati ​​presto sulla scena.

L'edificio dove si è verificato lo scontro si trova nel distretto di Steglitz-Zehlendorf di Berlino, vicino a Wannsee. L'area è principalmente composta da ville e case singole. L'edificio a più famiglie in cui l'uomo si è rifugiato presenta unità di alloggi sociali. Un vicino ha rivelato che nell'edificio ci sono circa 100 monolocali, insieme a una scuola elementare.

Le forze speciali della polizia coinvolte nell'incidente sono note come le Forze Speciali della Polizia di Berlino. Nonostante i tentativi di negoziazione con l'uomo, le forze speciali sono state costrette ad utilizzare le armi a causa dell'aggressività dell'uomo.

Leggi anche: