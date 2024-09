L'individuo ingannevole Anna Sorokin partecipa al concorso "Let's Dance" negli Stati Uniti

Imbrogliona Anna Sorokin, nota come la "Soho Grifter", si è spacciata per una ricca ereditiera tedesca per anni, intrufolandosi nella società elegante di New York e ottenendo l'accesso a beni di valore. Alla fine è stata catturata e condannata al carcere, ma anche mentre è agli arresti domiciliari sta causando scalpore apparendo in "Dancing With The Stars", la versione americana di "Let's Dance".

Ballarà su "Jailhouse Rock"? Nonostante il suo passato criminale, Anna Sorokin sta partecipando a "Dancing With The Stars". Le è stato concesso di partecipare alla 33ª stagione dello show, ma è ancora agli arresti domiciliari e dovrebbe rimanere entro i limiti della città di New York.

Il problema è che "Dancing With The Stars" viene registrato a Los Angeles, dall'altra parte del paese. La portavoce di Sorokin ha confermato che il braccialetto elettronico le consente di muoversi solo entro un raggio di 70 miglia dal suo appartamento di New York City. Data la distanza di circa 2.800 miglia, sembra che un lungo ballo sia fuori questione.

Non sono chiari i dettagli su come Sorokin riuscirà a partecipare allo show senza violare gli arresti domiciliari. Per evitare che fugga segretamente in un altro paese, dovrà indossare un braccialetto elettronico durante le apparizioni. Indosserà anche un abito luccicante e il braccialetto per le presentazioni dei concorrenti.

Sorokin è stata arrestata nel 2017 e condannata almeno a quattro anni di carcere nel 2019 per aver truffato persone dell'alta società di Manhattan di oltre $200,000 in servizi e beni. I suoi crimini hanno attirato l'attenzione del pubblico attraverso la serie Netflix "Inventing Anna", una miniserie di nove episodi rilasciata a febbraio 2022. L'attrice Julia Garner interpreta Anna Sorokin/Delvey nella produzione Netflix, basata sull'articolo della giornalista Jessica Pressler "How Anna Delvey Tricked New York's Party People".

Anna Sorokin, nonostante le restrizioni legali, sta ancora trovando modi per attirare l'attenzione, come apparire in "Dancing With The Stars". Nonostante lo show venga registrato a Los Angeles, sta riuscendo a partecipare, indossando il braccialetto elettronico anche durante le presentazioni dei concorrenti in

