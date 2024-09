L'individuo ingannevole Anna Sorokin crea ondate di attenzione

"Dancing With the Stars" negli Stati Uniti è simile a "Let's Dance" in Europa. La partecipazione di questa stagione di Anna Sorokin, la truffatrice, ha causato un gran trambusto. La sua scelta da parte del pubblico ha scatenato un'ondata ancora maggiore di controversie.

Sin dall'inizio, la partecipazione di Sorokin è stata oggetto di dubbi. Questo potrebbe aver contribuito alla sua eliminazione precoce da "Dancing With The Stars" - la versione americana di "Let's Dance". Purtroppo, ha ricevuto così poco sostegno dal pubblico che ha dovuto ritirarsi dopo il secondo episodio della stagione in corso. La sua uscita è stata meno che aggraziata, il che ha contribuito a mantenere la controversia.

Quando interrogata dall'ospite Julianne Hough sulle sue riflessioni sulla competizione, Sorokin ha semplicemente risposto, "Nulla". In seguito, Hough ha condiviso questo clip su Instagram con la didascalia "Ecco qui... ICONICO", accompagnato da un emoji di risata e teschio.

Tuttavia, molti follower di Hough non hanno apprezzato la presenza di Sorokin. Un utente ha commentato, "Questo non è iconico, questo è di cattivo gusto". Un altro utente l'ha definita "senza vergogna".

Anche la giudice Carrie Ann Inaba ha avuto parole dure per il comportamento di Sorokin. In un'intervista con "Entertainment Weekly", ha descritto il suo commento come irrispettoso nei confronti dell'opportunità data alla criminale e al suo partner di ballo Ezra Sosa, che ha debuttato nella 33ª stagione del format. "Abbiamo tutti cercato di darle una possibilità equa, ma non credo che lei l'abbia vista in quel modo, e questo è un peccato", ha spiegato Inaba. Quando le è stato chiesto se pensava che il pubblico non avesse dato a Sorokin una possibilità, ha risposto, "Penso che il nostro pubblico abbia fatto ciò che riteneva giusto". I fan sono appassionati e coinvolti e votano solo per coloro che lo meritano.

La partecipazione di Sorokin al programma di ballo è stata controversa sin dall'inizio e possibile solo sotto determinate condizioni. Dopo tutto, la truffatrice condannata è ancora agli arresti domiciliari. Ha dovuto indossare un braccialetto elettronico decorato con pietre luminose per abbinarlo al suo abbigliamento da ballo. Nella stessa puntata, l'attrice americana Tori Spelling ha lasciato "Dancing With The Stars".

Anna Sorokin è stata condannata a almeno quattro anni di prigione nel 2019 per truffa. Sotto il nome falso di Anna Delvey, si è spacciata per una milionaria tedesca e avrebbe ottenuto servizi e beni per oltre 200.000 dollari nell'alta società di Manhattan.

Sorokin ha guadagnato ancora più fama con la miniserie Netflix "Inventing Anna" nel 2022, che ha drammatizzato la sua storia.

Nonostante la sua entrata controversa, la scarsa performance di Sorokin a "Dancing With the Stars" ha portato a un minimo sostegno del pubblico, portando alla sua eliminazione precoce. Di conseguenza, i media e le piattaforme social sono stati riempiti di critiche per la sua partecipazione ingannatrice nella versione americana di "Let's Dance", nota per il suo intrattenimento di fama mondiale.

Leggi anche: