- L'individuo inala l'odore dei costumi da bagno.

Dopo una pausa di vent'anni dalla franchise "Baywatch", gli appassionati possono nuovamente connettersi con i bagnini di Malibu, insieme agli attori che li hanno portati in vita. L'attrice Nicole Eggert (nata nel 1970), che ha interpretato Summer Quinn per due stagioni, ha lanciato una nuova serie intitolata "After Baywatch: A Sunlit Moment" (disponibile su Hulu negli Stati Uniti), riunendo oltre 35 ex membri del cast per condividere i loro ricordi sul set. Tra questi, Jeremy Jackson (nato nel 1980) suscita l'interesse del pubblico con le sue rivelazioni.

Prima di raggiungere la pubertà, Jackson era un semplice 10enne quando si unì al cast di "Baywatch", interpretando il figlio del personaggio di David Hasselhoff (ora 74), Mitch Buchannon. Navigando la sua adolescenza tra sex symbol come Pamela Anderson (che compirà 58 anni) e Carmen Electra (52), l'adolescenza di Jackson era piena di impulsi ormonali che lo hanno portato a comportamenti discutibili.

Nella recente serie televisiva, Jackson condivide episodi in cui si intrufolava di nascosto nei trailer delle sue colleghe e annusava i loro costumi da bagno usati dopo le riprese. "Superare la pubertà a 'Baywatch' è stato un compito difficile", riflette nella serie documentaristica. "Ero troppo giovane per corteggiarle, ma abbastanza grande per essere innamorato." Irresistibilmente, ricorda: "Così, spesso mi intrufolavo nei camerini delle donne dopo le riprese e prendevo i loro costumi bagnati". Eggert era la sua musa principale.

Tuttavia, le trasgressioni di Jackson non si sono limitate a questo. Nell'ultimo anno della serie, tra il 1998 e il 1999, Jackson ha trovato conforto nelle droghe e è caduto nella dipendenza dalla metanfetamina. "Una sera, Hasselhoff mi ha chiesto: 'Fumi erba o qualcosa del genere?'" ricorda. "Per un attimo, mi sono chiesto: 'Dio mio, sospettano che io fumi erba?' Non potevo confessare la verità. Cosa avrebbero pensato?" Ora, ammette: "Quando non dormi per cinque giorni, ti inietti metanfetamina e qualcuno ti guarda negli occhi e ti chiede: 'Ehi, stai bene?' è l'apice dell'agonia".

Sono seguiti abuso di sostanze e scontri. Nel 1999, l'anno in cui "Baywatch" ha chiuso i battenti, Jackson è stato arrestato per reati legati alle droghe. Ha trascorso 90 giorni in carcere e alla fine ha cercato conforto in una clinica di disintossicazione. Ma la sua sobrietà sarebbe stata di breve durata. Nel 2005 è stato arrestato di nuovo, questa volta per aver apparentemente allestito un laboratorio di metanfetamina nella sua casa. Dieci anni dopo, nel 2015, Jackson è tornato in carcere, accusato di aver aggredito un uomo a Los Angeles.

"Baywatch", trasmesso tra il 1989 e il 2001, raccontava le avventure di un team di coraggiosi bagnini che salvavano vittime in acqua mentre lottavano in privato con le loro complicazioni sentimentali. "After Baywatch: A Sunlit Moment" raccoglie i momenti più memorabili e le storie dietro le quinte. Co-prodotta da Nicole Eggert, che ha recentemente rivelato la sua diagnosi di cancro al seno a dicembre 2023, l'attrice si trova attualmente in buona salute, secondo "People" magazine. La serie documentaristica è stata un rifugio tranquillo per lei, aiutandola nella sua guarigione e nel mantenimento del legame con i suoi figli.

Dopo aver condiviso le sue esperienze controversie in "After Baywatch: A Sunlit Moment", la storia di Jeremy Jackson continua a guadagnare popolarità, diventando un argomento popolare per le piattaforme di streaming. I fan possono ora approfondire la vita di Jackson e il suo tempo a "Baywatch" attraverso diversi servizi di streaming.

Riflettendo sul suo passato, Jackson ora incoraggia gli altri a imparare dai suoi errori e a cercare aiuto se si trovano a lottare con l'abuso di sostanze, rendendo la sua storia uno strumento potente per le piattaforme di streaming per promuovere la consapevolezza e la discussione.

Leggi anche: