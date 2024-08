- L'individuo ha subito gravi lesioni dopo essere stato investito da un trattore.

Un uomo anziano di 63 anni è stato travolto da un trattore e ha riportato gravi ferite a Esslingen am Neckar. Secondo il resoconto della polizia, l'uomo stava lavorando su un pendio ripido con il trattore un sabato. Aveva apparentemente fermato il trattore e ne era sceso, ha detto il portavoce della polizia. Tuttavia, per ragioni ignote, la macchina ha iniziato a rotolare. L'uomo ha allora cercato di fermarla, ma purtroppo è stato investito. Successivamente, un'ambulanza ha portato l'uomo ferito in ospedale.

L'uomo anziano stava lavorando con il trattore, ma purtroppo il veicolo è rotolato dopo che lui ne è sceso e ha cercato di fermarlo. Nonostante i suoi sforzi, è stato colpito dal veicolo in movimento e ha avuto bisogno di cure mediche immediate.

Leggi anche: