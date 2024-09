- L'individuo ha incontrato la loro morte dopo essere stato brutalmente pugnalato in pubblico.

Circa due anni e mezzo dopo una sbronza letale a Hamburg-Lohbrügge, un tribunale distrettuale ha condannato un imputato a dieci anni di carcere. Il 42enne ha ammesso in tribunale di aver accoltellato il suo conoscente mentre questi dormiva su un divano il 23 marzo 2022. La vittima, un 43enne, è morta nell'appartamento dell'imputato.

Assoluzione ribaltata in appello

Inizialmente, un'altra giuria del tribunale distrettuale aveva assolto l'imputato dall'accusa di omicidio. La giuria non era stata in grado di identificare con certezza il responsabile della morte della vittima, poiché sia l'imputato che la sua ragazza erano sotto indagine. Tuttavia, l'imputato è stato condannato a un anno di prigione per altri reati e ha dovuto sottoporsi a cure psichiatriche. In seguito, la corte suprema tedesca ha annullato l'assoluzione, ma ha mantenuto il resto della sentenza.

Dinamiche interpersonali tossiche

La giudice presidente Jessica Koerner ha spiegato il contesto del crimine martedì. L'imputato e la vittima erano entrambi alcolisti. L'imputato aveva spesso relazioni sessuali con la partner della vittima, ma non sopportava che la vittima avesse relazioni simili con la sua ragazza. La vittima tollerava questo comportamento a causa della costante fornitura di alcol da parte dell'imputato. Koerner ha definito le dinamiche della relazione "tossiche".

Binge di alcol iniziato alle 7:00 del mattino

Il giorno del crimine, la vittima è passata per bere intorno alle 7:00 del mattino. I due uomini hanno consumato una notevole quantità di alcol mentre la ragazza rimaneva sobria. Nel pomeriggio, hanno invitato anche la partner della vittima, che si è unita alla bevuta. Quando la vittima e la sua partner si sono addormentate sul divano, l'imputato ha pugnalato la vittima al petto. Il 43enne è morto dissanguato. Il movente del crimine rimane sconosciuto, ma si ipotizza che l'imputato potesse essere turbato dalle avance della vittima verso la sua ragazza.

Inizialmente, l'imputato di 42 anni aveva incolpato un quinto individuo non identificato per il crimine. Aveva istruito la sua ragazza a confermare questa storia inventata con la polizia. Koerner ha giudicato questa difesa "incredibile e priva di senso".

Indagini ulteriori portano alla confessione

Dopo l'assoluzione nel primo processo, la polizia ha continuato a indagare e ha monitorato le comunicazioni di coloro che erano coinvolti. Alla fine, la ragazza ha confessato le sue menzogne. L'imputato ha poi confessato il crimine, come ha dichiarato Koerner.

Il tribunale lo ha ora condannato a nove anni di carcere per omicidio premeditato. Unite alle sue condanne pendenti per altri reati, questa sentenza ammonta a un totale di dieci anni.

"Una bomba a orologeria"

Il tribunale ha anche confermato il ricovero in una struttura psichiatrica sicura. "L'imputato è seduto lì giustamente", ha detto Koerner. È un alcolizzato, ma la sua dipendenza è incurabile. Ha anche un'intelligenza inferiore alla media e una predilezione per le armi. Sotto l'influenza dell'alcol, agisce impulsivamente. Rappresenta un pericolo per il pubblico. "L'imputato è una bomba a orologeria in attesa di esplodere", ha detto il giudice. La sentenza di omicidio non è ancora definitiva.

Il caso dell'imputato è stato presentato alla Corte di primo grado, chiedendo di ribaltare l'assoluzione iniziale.

Dopo la confessione dell'imputato, ulteriori indagini hanno rivelato che la giuria iniziale della Corte di primo grado potrebbe aver assolto erroneamente l'imputato a causa di informazioni false presentate nel primo processo.

