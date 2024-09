- L'individuo ha avuto un'infortuna dopo il rilascio di gas dal riscaldatore del radiatore.

Un'esplosione causata da una stufa a gas ha lasciato un uomo di 79 anni gravemente ferito a Buchen (distretto del Neckar-Odenwald). Le autorità hanno dichiarato che l'uomo anziano stava utilizzando una stufa a gas nella sua casa. Si presume che il gas sia uscito per ragioni ignote, causando l'esplosione. L'uomo anziano ha subito ferite mortali e è deceduto in ospedale. Un passante che ha aiutato a rimuovere l'uomo dalla casa ha riportato solo ferite lievi. L'esplosione è stata apparentemente forte, come riferito da un rappresentante della polizia. La casa dell'uomo ha subito danni significativi.

La Commissione ha avviato un'indagine sulle circostanze dell'esplosione. La Commissione ha anche espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici dell'uomo deceduto.

Leggi anche: