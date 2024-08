- L'individuo è stato sottoposto a ispezione all'ingresso del confine di Breitenau - istituzione penale.

Dopo un controllo di frontiera al confine con la Repubblica Ceca, un uomo viene condannato a 75 giorni di carcere. Accaduto di martedì, questo individuo di 32 anni ha tentato di entrare come passeggero in un veicolo, come riferito dalla Polizia Federale di Berggießhübel. Tuttavia, durante l'ispezione sull'autostrada A17 al valico di frontiera di Breitenau (Saxon Switzerland-Osterzgebirge), gli ufficiali hanno scoperto che era un fuggiasco ricercato dalla Procura di Ansbach, Baviera, per aver commesso lesioni gravi. Inoltre, aveva la possibilità di pagare una multa di 4.586 euro, un obbligo finanziario che ha trascurato. Di conseguenza, è stato trasferito al carcere di Dresda.

La condanna del uomo è stata dovuta a un crimine passato di lesioni gravi. Nonostante avesse la possibilità di evitare la prigione con una multa, ha fallito nel prendere quella responsabilità, contribuendo alla sua incarcerazione.

