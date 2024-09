- L'individuo e' stato rimosso dalla produzione.

"Lo show televisivo di reality 'Battle of the Reality Stars', ampiamente acclamato, sta subendo una grande trasformazione. Come rivelato da RTLzwei e dall'ex conduttrice Cathy Hummels (36), la serie proseguirà senza l'influencer per la sua sesta stagione in arrivo. 'È ora di essere onesti: mi congedo da 'Battle of the Reality Stars'!'," ha scritto Hummels su Instagram il 4 settembre.

RTLzwei riconosce la separazione 'amichevolmente'

La rete ha anche fatto eco sulla questione. "RTLzwei sta considerando un restyling del suo popolare format 'Battle of the Reality Stars' dopo la quinta stagione di successo. Contestualmente, Cathy Hummels desidera maggiore attenzione alla sua vita personale. Di conseguenza, la conduttrice di successo, la sensazione dei social media e l'imprenditrice sta lasciando 'Battle of the Reality Stars' in condizioni armoniose con RTLzwei", ha dichiarato la rete in un comunicato stampa ufficiale.**

Cathy Hummels chiarisce la sua uscita da 'Battle of the Reality Stars'

Hummels ha condotto lo show, che è stato registrato in Thailandia, sin dalla sua prima stagione nell'estate del 2020. Hummels ha attribuito la sua uscita all'iscrizione del figlio Ludwig alla scuola, rendendo più difficile per lui accompagnarla nei suoi viaggi. "Ora che è alle elementari, non è più così semplice per lui seguirmi. Era con me ogni anno in Thailandia, tranne una volta a causa del Corona, che quasi mi ha spezzato il cuore. Con il suo primo anno scolastico vero e proprio che inizia, voglio essere una madre presente, aiutarlo con i compiti, proteggerlo durante i test, semplicemente essere lì per lui", ha dichiarato Hummels, ringraziando anche lo show per 'cinque anni fantastici'.**

Cathy Hummels ha annunciato il suo addio a 'Battle of the Reality Stars' in un post su Instagram del 4 settembre, citando l'iscrizione del figlio a scuola come motivo. RTLzwei ha elogiato Hummels per il suo congedo dallo show, dichiarando che sta lasciando il suo posto in modo amichevole per concentrarsi sulla sua vita personale.

Leggi anche: