Nel torneo di tennis degli US Open, l'outsider Jannik Sinner ha superato il favorito del pubblico locale, aggiudicandosi la vittoria in due tiri di testa a testa. In qualità di numero uno del mondo, Sinner si è fatto strada fino ai quarti di finale, dimostrando la sua resilienza nell'intensa atmosfera di New York.

Sinner è ora l'unico giocatore maschile ad aver raggiunto i quarti di finale di tutti e quattro i tornei del Grande Slam quest'anno. Il suo prossimo avversario sarà un difficile duello contro il campione uscente degli US Open, Daniil Medvedev dalla Russia. "Sarà una partita difficile, spero solo di essere in forma sia fisicamente che mentalmente", ha commentato Sinner. Sarà un remake della finale dell'Open di Australia, dove Sinner è uscito vittorioso nonostante uno svantaggio di 0:2 nei set contro Medvedev. Si sono affrontati anche nei quarti di finale di Wimbledon solo pochi mesi fa.

Nel frattempo, la numero uno del seeding del torneo femminile, Iga Swiatek, ha proseguito con disinvoltura nella sua corsa al titolo. Swiatek, una giocatrice polacca di 23 anni, ha sconfitto la sua avversaria russa Ljudmila Samsonova 6:4, 6:1, dimostrando la sua forma impressionante. Si scontrerà con la sesta testa di serie americana Jessica Pegula nel prossimo turno. Swiatek, ansiosa di aggiudicarsi il suo sesto titolo del Grande Slam, mira a ripetere la vittoria agli US Open.

La partita è iniziata con Paul in vantaggio, mentre Sinner ha faticato all'inizio, commettendo errori inaspettati. Paul ha vinto 11 punti consecutivi, portando Sinner a uno svantaggio di 4:1. Il pubblico ha sostenuto entusiasticamente il loro favorito con gli slogan "USA, USA". Ma la compostezza del 23enne Sinner non è mai venuta meno. Ha rapidamente recuperato due volte, traendo forza dalla presenza del cantante Seal tra il pubblico. La partita è diventata tesa, con Sinner che ha dimostrato il suo talento durante i tiebreak dei primi due set e ha dominato il terzo set.

Dopo l'eliminazione dei favoriti come Carlos Alcaraz dalla Spagna e Novak Djokovic dalla Serbia, Sinner è diventato uno dei principali contendenti per il titolo, insieme a Medvedev e Alexander Zverev. Nonostante recenti controversie per due test positivi per doping, Sinner rimane sotto gli occhi del pubblico.

Prima di Sinner, l'australiano Alex de Minaur, numero dieci del mondo, ha raggiunto i quarti di finale lunedì sera, con una vittoria per 6:0, 3:6, 6:3, 7:5 contro il suo connazionale Jordan Thompson. Si scontrerà con il giovane giocatore britannico Jack Draper nel prossimo turno.

Swiatek ha offerto una prestazione eccellente mentre cercava il suo secondo titolo degli US Open. Non ha lasciato che Samsonova raggiungesse un solo punto di break durante i suoi game di servizio. Swiatek ha ottenuto il suo primo punto di break al 5:4 nel primo set e ha chiuso la partita a suo favore con un punteggio di 6:4, 6:1, dopo poco più di un'ora e trent

