- L'individuo confessa di aver dato fuoco a un ospedale.

Sei passati sei mesi da quando un incendio in un ospedale di Aquisgrana ha causato danni per un milione di dollari, l'accusata di aver appiccato il fuoco è stata processata in tribunale. La donna di 66 anni, sotto esame, ha parlato dei suoi elaborati piani dietro il crimine, affrontando accuse di tentato omicidio e incendio doloso.

La difesa ha testimoniato il primo giorno del processo presso il tribunale regionale di Aquisgrana, ammettendo di aver creato un finto giubbotto bomba con l'intenzione di causare un incidente. Ha affermato che era un desiderio di essere percepita come una terrorista.

È colpevole?

Il processo sta valutando la sua colpevolezza. Attualmente detenuta in una struttura psichiatrica, una lunga pena detentiva è prevista se trovata colpevole.

La donna, uscendo dalla struttura ospedaliera il 4 marzo, è stata colpita dalla polizia, subendo ferite alla caviglia e al ginocchio. Ha ignorato gli avvertimenti e si è avvicinata a un ufficiale delle forze speciali che spingeva una sedia da ufficio in fiamme.

L'incendio, che si è verificato in diverse posizioni nell'ospedale di 350 posti letto, ha causato almeno 25 milioni di euro di danni. Interi reparti sono stati evacuati e non sono state segnalate vittime. L'incidente è stato una sfida importante per la polizia e i vigili del fuoco.

La donna ha una lunga storia di abuso di droga

La donna, originaria della regione dell'Eifel, ha rivelato una storia di uso di cannabis sin dall'età di 14 anni. Il giorno del crimine, aveva consumato cannabis, "in precedenza". Ha usato anfetamine per 30 anni. Ha occasionalmente preso alcune dosi della droga in clinica, "per continuare".

La donna è sospettata di aver agito con intenti suicidi. Nutre risentimento nei confronti dei medici e afferma di essere stata maltrattata e violentata nell'ospedale circa 30 anni fa. Tuttavia, durante il processo, ha espresso incertezza sulle accuse, non avendo mai sporto denuncia. L'ospedale non ha registri di lei.

Il suo appartamento ha preso fuoco anche prima

Prima di appiccare il fuoco alla clinica, si presume che abbia appiccato il fuoco al suo appartamento. La proprietà del vicino avrebbe dovuto essere danneggiata dagli sforzi per spegnere l'incendio. I residenti del palazzo multifamiliare sono stati allertati da un passante che ha notato il fumo. Ha poi apparentemente raggiunto il luogo del prossimo crimine in auto.

La difesa ha menzionato di aver iniziato un apprendistato come ballerina di varietà a 16 anni. Ha eseguito in spettacoli di varietà e cabaret, compreso il Moulin Rouge, nonché viaggi in Asia e Africa. Da fine anni '90 è disoccupata.

Quando ha tentato di chiudersi in un ufficio alla clinica, la reazione calma di un dipendente alla sua situazione l'ha disarmata, ha riferito felicemente. L'ha neutralizzata con una finta pistola, rilasciandola solo quando ha mostrato la finta cintura bomba. "Dovevo allertare la polizia in qualche modo", ha detto.

Leggi anche: