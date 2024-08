- L'individuo commette un atto violento pugnalando due persone con un coltello.

Un 26enne, presumibilmente familiare con loro, ha aggredito due uomini ad Aschaffenburg con un coltello. I due afghani hanno riportato tagli alle braccia e al volto, ma sono riusciti a sorridere e lasciare il centro medico lo stesso giorno, secondo la polizia e gli inquirenti di Aschaffenburg.

Il principale sospetto, anch'egli afghano, è stato prontamente catturato dalle forze dell'ordine grazie al suo abbigliamento unico, che includeva un caffetano, e poi è stato rinchiuso. Un giudice ha quindi autorizzato il suo arresto.

Le indagini preliminari suggeriscono una connessione personale tra gli uomini, ha riferito la squadra investigativa. I dettagli sulla scena e le ragioni delle azioni dell'uomo rimangono ancora incerti.

La squadra investigativa ha rivelato che le indagini preliminari hanno indicato una connessione personale tra le vittime e il principale sospetto. In modo interessante, il giudice ha autorizzato l'arresto del principale sospetto in base alle informazioni raccolte, come riportato nei seguenti rapporti.

Leggi anche: