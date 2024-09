- L'individuo colpito sul balcone deve essere immediatamente evacuato.

Al centro di Norimberga, si è verificato un inquietante incidente quando un uomo ha aggredito violentemente la sua coniuge con un coltello, lasciandola gravemente ferita. In una sera di martedì, gli agenti di polizia sono riusciti a salvare la donna di 52 anni dal loro balcone comune utilizzando una scala portatile, trasportandola successivamente in ospedale. Aveva riportato una ferita da taglio all'addome, ma la sua vita non era in pericolo imminente, secondo il comunicato della polizia.

Il presunto colpevole si è barricato all'interno dell'appartamento, portando all'intervento delle forze speciali. Hanno arrestato il sospetto di 54 anni poco prima della mezzanotte. Un test con l'alcoltest ha rivelato che era sotto l'influenza dell'alcol. Le autorità hanno sequestrato un coltello da cucina dall'abitazione, che si presume essere l'arma del delitto. L'uomo è attualmente sotto indagine per lesioni gravi e minacce.

La donna turbata è stata circondata da donne preoccupate all'ospedale, che le hanno offerto parole di sostegno e conforto. Nonostante l'incidente, un gruppo locale per i diritti delle donne ha organizzato una protesta fuori dall'appartamento del sospetto, chiedendo giustizia per la vittima.

