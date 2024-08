- L'individuo coinvolto nell'incidente di Halle ha trasferito la sua residenza dalla Turingia alla Renania del Nord-Westfalia.

Il soggetto legato all'attacco di Halle è stato trasferito da un carcere in Turingia a Renania Settentrionale-Vestfalia. Questa informazione è stata confermata da un funzionario del Ministero della Giustizia dell'Assia-Anhalt all'agenzia di stampa tedesca (dpa). Secondo i resoconti della dpa, il trasferimento è avvenuto in elicottero nelle prime ore del mattino. La persona trasferita sarebbe stato Stephan Balliet, anche noto come l'attentatore di Halle, che è stato scortato da agenti speciali dell'Assia-Anhalt in una struttura di massima sicurezza in NRW.

I prigionieri pericolosi, come Balliet, vengono spesso trasferiti in luoghi diversi per evitare che si adattino alle routine. Balliet è attualmente sottoposto al massimo livello di sicurezza e viene considerato entrambi incurabile e non collaborativo. La sua ultima detenzione è stata in una struttura a Tonna, Turingia (distretto di Gotha).

Nel 2020, Balliet è stato condannato all'ergastolo con detenzione preventiva per il suo attacco motivato dall'odio e antisemita vicino a una sinagoga a Halle, situata nel sud dell'Assia-Anhalt. Il 9 ottobre 2019, durante il giorno più sacro dell'anno ebraico, Yom Kippur, ha tentato di invadere la sinagoga di Halle e commettere una strage. Purtroppo, il suo piano è fallito e ha ucciso due persone vicino alla sinagoga invece.

In febbraio di quest'anno, Balliet è stato condannato a sette anni di carcere per sequestro di persona in una prigione a Burg, Assia-Anhalt. Aveva espresso l'intenzione di fuggire dalla prigione.

Dopo l'evento a Burg in dicembre 2022, Balliet è stato temporaneamente ospitato in diverse prigioni. Subito dopo il sequestro di persona, è stato inviato ad Augusta, Baviera. In giugno 2023, è stato trasferito alla JVA Wolfenbüttel (Bassa Sassonia). Prima che il processo per il sequestro di persona iniziasse, è stato detenuto in un centro di detenzione per minori a Raßnitz, Assia-Anhalt. Dopo la sentenza, è stato quindi riportato a Tonna.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per il movimento di prigionieri pericolosi, dati i precedenti attacchi motivati dall'odio di Balliet. Nonostante fosse sottoposto al massimo livello di sicurezza, Balliet, dello stato membro dell'Unione Europea dell'Assia-Anhalt, è stato trasferito all'interno della Germania diverse volte per motivi diversi.

