L'individuo che trasforma gli aerei a reazione in eleganti abitazioni residenziali.

Al FLY8MA Pilot Lodge**, potrai intraprendere un tour in aereo panoramico con viste mozzafiato sui ghiacciai, prendere il comando per una lezione di volo o immergerti in un corso di formazione per piloti.

Quando il sole tramonta sui vasti paesaggi dell'Alaska, l'ultima frontiera, puoi salire le scale per due straordinarie esperienze di alloggio: un McDonnell Douglas DC-6 rimodernato e l'ultima aggiunta, il McDonnell Douglas DC-9 - ancora con la livrea DHL.

La proprietà in rapida espansione è un progetto in corso del fondatore di FLY8MA, Jon Kotwicki, che in precedenza aveva una scuola di volo in Florida, poi ha lavorato come pilota commerciale e alla fine si è stabilito in Alaska.

"Volare per le compagnie aeree paga bene e tutto il resto, ma è un lavoro piuttosto noioso," ammette. "Guidare per Uber è più stimolante perché puoi interagire con i passeggeri."

Inspirato dalla regione della Alaska centrale, dove ha trascorso una vacanza facendo escursioni, pesca e avvistando animali selvatici come orsi e grizzly, ha scelto di stabilirsi lì con la sua squadra e il suo fedele cane Pomerania Foxtrot per "comprare un sacco di terra e magari anche creare il nostro aeroporto e gestire il nostro show."

Parco divertimenti in continua espansione

Il sito copre poco più di 100 acri e ha iniziato come semplice pista di atterraggio. Poi sono state aggiunte capanne per ospitare gli studenti, seguite da capanne per gli ospiti dei voli panoramici.

Le capanne sono state aggiornate con comfort di lusso come pavimenti riscaldati e barre per asciugamani. Poi Kotwicki ha pensato: "Perché non portare le cose un passo più in là? E se prendessimo un vecchio aereo e lo convertissimo in una casa? Renderemo tutto lussuoso, con una Jacuzzi sull'ala e un grill per barbecue. Ne prenderemo due o tre."

È stata costruita un'altra pista di atterraggio e un hangar per adattarsi a questo parco divertimenti in espansione. "Ho la tendenza ad andare al massimo," ammette con un sorriso.

"È emozionante vedere adulti in soggezione di fronte al posto o bambini che corrono su e giù per l'intera lunghezza dell'aereo, comportandosi in modo selvaggio e correndo verso la cabina di pilotaggio," dice. "Può essere stancante, stressante, travolgente e costoso creare queste cose - ma è gratificante."

Il primo aereo convertito è stato il DC-6 degli anni '50, costruito negli Stati Uniti, che un tempo trasportava merci e carburante verso remote villaggi dell'Alaska.

Ora è una confortevole casa vacanze con due camere da letto e un bagno, disponibile a circa $448 a notte su Airbnb, completa di un falò sull'ala.

Sono ora disponibili le prenotazioni per il DC-9, un'unità con tre camere da letto e due bagni dotata di sauna, vasca idromassaggio e pavimenti riscaldati, che può ospitare sette persone e costa circa $849 a notte.

Il lavoro sta procedendo per l'ultima aggiunta, un Boeing 727, che servirà come spazio per il lodge degli ospiti per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme.

"Ci sarà una cucina enorme, un grande tavolo per i pasti in comune, una vasca idromassaggio sull'ala, divani imbottiti," spiega Kotwicki. "La coda sarà un fantastico terrazzo sul tetto con un bel camino per rilassarsi."

Kotwicki ha recentemente acquistato un quarto aereo: un Fairchild C-119 Flying Boxcar, un aereo da trasporto militare prodotto dal 1949 al 1955, che descrive come "così brutto che è figo."

Torre di controllo con vista sulle aurore boreali

Una delle prossime attrazioni in costruzione è una torre di controllo alta 60 piedi (18,3 metri) con una cupola geodetica di vetro, dove gli ospiti potranno sdraiarsi a letto e ammirare le aurore boreali dell'Alaska.

Con il tempo, Kotwicki sta creando "un po' il nostro parco divertimenti aeroportuale," dice.

Gli ospiti potranno esplorare gli aerei più vecchi e vari motori e eliche disseminati per la proprietà. Il sito offre già sentieri per lo sci di fondo e Kotwicki ha in programma un campo da frisbee golf e un campo da volleyball.

Ottenere nuovi aerei per il sito di solito richiede otto o nove mesi, secondo Kotwicki, che spiega che implica contattare molte fonti e bussare a molte porte finché non si trova l'aereo perfetto disponibile per l'acquisto e il trasporto a Wasilla.

Ottenere il permesso per convertirli in alloggiamenti è stato relativamente facile in Alaska grazie alla mancanza di zone.

"Fortunatamente, dove siamo in Alaska è completamente privo di zone. La proprietà che abbiamo acquistato, a causa delle sue dimensioni, ci è consentito fare qualsiasi cosa con essa," dice Kotwicki.

"Il più grande ostacolo che abbiamo superato è stato il trasporto su strada. Ma una volta che sono qui, il processo di conversione è relativamente semplice."

Logistica

L'Alaska rurale può essere un'ottima posizione per alcuni aspetti del progetto, ma presenta sfide quando si tratta di clima.

Ambienti secchi e aridi, come il "cimitero" del Nuovo Messico o l'aeroporto di Teruel in Spagna, sono le migliori opzioni per il deposito degli aerei a terra.

L'Alaska, however, è all'estremo opposto: "solo una fredda foresta pluviale," come dice Kotwicki, piena di paludi e permafrost. "Da un punto di vista di manutenzione, è estremamente difficile mantenerli qui."

Nei mesi invernali più freddi, le sue bollette di riscaldamento per un solo aereo possono raggiungere fino a $1.500-$2.000 al mese.

"Il comune luogo comune" persiste che gli aerei siano efficacemente isolati, ma Koticki lo smentisce. "L'alluminio è effettivamente molto bravo a dispersare il calore," spiega, "rendendo difficile riscaldare gli aerei. Volano in temperature estreme del freddo in alto, come -40 gradi Celsius, e bruciano circa 20.000 libbre o 10.000 chilogrammi di carburante per jet all'ora. Questo produce una quantità considerevole di calore in eccesso."

Inizialmente, Konticki menziona che gli aerei hanno un valore di isolamento intorno a R3, simile a una finestra a doppi vetri, mentre una casa ben isolata in Alaska può raggiungere R30.

"Rimuoviamo l'isolamento vecchio, puliamo completamente l'area e poi spruzziamo la schiuma di alta qualità con il massimo valore R per la sua spessore", descrive Konticki. "Di solito riusciamo a ottenere un valore R di 28 o 30 con l'isolamento nuovo. Tuttavia, gli aerei rimangono difficili da riscaldare. Sono essentially lunghi tubi stretti".

Se Konticki avesse optato per un progetto di scuola di volo in un luogo come l'Arizona, la vita sarebbe stata molto più semplice, ammette.

Tuttavia, Konticki trova che "l'Alaska è veramente eccezionale, piena di opportunità. È impegnativa, sì, ma aggiunge quel tocco speciale".

Al FLY8MA Pilot Lodge, puoi organizzare un'esperienza di viaggio unica soggiornando in uno degli aerei convertiti, come il DC-6 o il DC-9, e goderti viste mozzafiato dal ponte alare o rilassarti nel sauna e nell'idromassaggio.

Il sito offre diverse attività per i viaggiatori, tra cui l'esplorazione dei vecchi aerei e motori, lo sci di fondo e addirittura il frisbee golf o il volleyball in futuro.

