L'individuo che possiede un raro doppio utero dà alla luce dei gemelli.

Una donna di nome Li, identificata solo dal suo cognome, è stata celebrata per aver dato alla luce una coppia di gemelli attraverso un taglio cesareo, come riportato dall'Ospedale del Popolo di Xi'an situato nella provincia dello Shaanxi. L'ospedale ha definito l'evento "uno su un milione".

Secondo l'annuncio dell'ospedale su Weibo, una piattaforma di social media cinese simile a X, è raro che i gemelli si sviluppino naturalmente in cavità uterine distinte e ancora più raro che raggiungano il termine.

La condizione unica di Li, che è nata con due cervices e due uteri, è nota come uterine didelfia, che colpisce circa 1 su 2.000 donne.

La storia drammatica di Li ha preso d'assalto i social media cinesi, diventando un argomento caldo e raccogliendo oltre 50 milioni di visualizzazioni in poco tempo. Molti utenti hanno lasciato messaggi di meraviglia, con alcuni che commentavano "Che miracolo!" e altri che aggiungevano "Che fortuna!" Altri hanno espresso preoccupazione per la salute di Li, con un utente che commentava "Dev'essere stato difficile e pericoloso per lei!"

La storia di Li sembra aver avuto un lieto fine nonostante le difficoltà, poiché l'ospedale ha rivelato che aveva subito in precedenza un aborto spontaneo.

Tuttavia, a gennaio, Li è rimasta incinta e ha scoperto durante un'ecografia iniziale che non portava un solo bambino, ma una coppia di gemelli, uno in ciascun utero.

Con "meticolosa e rigorosa" supervisione medica, Li ha "successivamente" dato alla luce un maschio che pesava 7 libbre e 19 once e una femmina che pesava 5 libbre e 5 once, come dichiarato dall'ospedale.

EDIT: Questo articolo è stato aggiornato con il peso corretto della bambina.

La comunità medica a livello mondiale è affascinata dalla rara condizione di Li, che non viene spesso segnalata in Asia o altrove nel mondo. Dopo il suo parto

Leggi anche: