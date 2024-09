- L'individuo che ha quasi ottenuto il ruolo di 007, James Bond.

Il 11 settembre 2014, il popolare attore e conduttore televisivo Joachim "Blacky" Fuchsberger (1927-2014) ha concluso la sua carriera di successo che ha attraversato il dopoguerra fino ai giorni nostri.

Dalla fine degli anni '70 fino all'inizio del nuovo millennio, questo affascinante intrattenitore ha conquistato il pubblico televisivo come presentatore di game e talk show come "Der heiße Draht", "Auf Los geht's los" o "Heut' Abend". Tuttavia, è stato grazie ai suoi ruoli nei film di Edgar Wallace che è diventato una star in Germania Ovest. Prodotti dal leggendario produttore tedesco Horst Wendlandt (1922-2002) e basati sui romanzi dello scrittore britannico Edgar Wallace (1875-1932), questi film erano un successo tra il pubblico cinematografico degli anni '60.

Fuchsberger interpretava un astuto ispettore di Scotland Yard che dava la caccia a pericolosi criminali e spesso salvava una bella damigella in pericolo. Il primo film, "Der Frosch mit der Maske" del 1959, è stato un grande successo e ha mantenuto la sua popolarità fino ai primi anni '70. Per Blacky Fuchsberger, che aveva già avuto successo come protagonista del film di guerra "08/15" (1954), questo è stato un importante passo avanti. Altri attori noti, come il comico Eddi Arent (1925-2013), la coraggiosa Karin Baal (83) e Klaus Kinski (1926-1991), noto per i suoi ruoli psicopatici, hanno anche visto le loro carriere decollare grazie al successo di questi adattamenti di Edgar Wallace.

I coraggiosi, eleganti e affascinanti detective di Scotland Yard interpretati da Fuchsberger, come Larry Holt, Mike Dorn o Johnny Gray, erano una novità per il pubblico tedesco. In precedenza, l'unica serie televisiva di crimine che andava in onda era "Stahlnetz", che si concentrava su casi criminali reali con la partecipazione della polizia tedesca. Il coraggio senza paura e il fascino di un Blacky Fuchsberger erano lontani anni luce dai detective di questa serie.

Deluso dalla qualità decrescente di queste produzioni, Fuchsberger ha lasciato il ruolo del suo detective di Scotland Yard dopo "Das Geheimnis der grünen Stecknadel" (1971) e ha continuato a recitare in commedie come "Ein Käfer gibt Vollgas" (1972) e film per la scuola come "Das fliegende Klassenzimmer" (1973) per alcuni anni prima di ritirarsi quasi completamente dalla recitazione e dedicarsi alla conduzione televisiva.

In un'intervista con "Der Stern", ha spiegato il suo cambio di carriera dicendo: "Ho capito alla fine degli anni '60 che il mio tempo come giovane amante e detective eterno stava per finire. È stato un periodo fantastico, non c'è dubbio, ma non volevo che la gente dicesse un giorno: 'Oh, quello è solo Fuchsberger, una volta era bello'."

Nella stessa intervista, Fuchsberger ha rivelato di essere stato a un passo dall'interpretare il ruolo dell'agente segreto James Bond poco dopo l'inizio della serie di Edgar Wallace. Un giorno, Horst Wendlandt, il produttore dei film di Wallace, gli ha presentato un romanzo di James Bond dell'autore britannico Ian Fleming (1908-1964) e ha detto: "Dobbiamo farlo."

Fuchsberger ha risposto: "Uomo, Horst, questo è un affare grosso. Non puoi farlo per 750.000 marchi in bianco e nero. Devi girarlo a colori. E poi tutti i luoghi esotici. Questo costerà caro." Dopo di che, Wendlandt non ha osato affrontare il materiale glamour e ha ottenuto i diritti cinematografici delle avventure di Karl May invece. Alla fine, un certo Sean Connery (1930-2020) è diventato il primo James Bond.

Ritorno al crimine in "Neues vom Wixxer"

Il passato di Edgar Wallace di Fuchsberger è tornato alla ribalta nel 2003 quando gli è stato offerto un ruolo nel film commedia "Der Wixxer", una parodia dei classici film di Edgar Wallace, come "The Hexer" (1964). All'inizio ha rifiutato l'offerta a causa del titolo, ma i

