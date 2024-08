- L'individuo avrebbe danneggiato un veicolo della polizia e inflitto danni a poliziotti.

Un ciclista di 27 anni è sospettato di aver guidato la sua bicicletta in stato di ebbrezza, causando un incidente con un'auto della polizia a Würzburg e ferendo due agenti. Secondo la versione della polizia, l'incidente è avvenuto una sera di giovedì, quando l'uomo stava pedalando in modo erratico e contromano in un rondò.

Gli agenti hanno cercato di fermarlo, ma lui si è fermato solo per un momento prima di risalire sulla bicicletta e tentare la fuga. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo con la loro auto e si sono fermati proprio davanti a lui. Nonostante avesse spazio sufficiente per fermarsi, l'uomo avrebbe urtato contro l'auto. Successivamente, si è avvicinato agli agenti in modo aggressivo, nonostante l'uso di spray al peperoncino.

Con l'aiuto di altri agenti, è stato infine immobilizzato nonostante la sua resistenza. Due agenti hanno riportato lievi ferite, ma sono stati in grado di continuare il loro servizio. La polizia ha dichiarato che il livello di alcol nel sangue del 27enne era superiore a 1,0%. Gli è stato prelevato un campione di sangue.

La polizia ha stimato i danni alla loro auto in circa 1.500 euro. Il 27enne è ora sotto indagine della polizia, principalmente per aver messo in pericolo il traffico e per aver aggredito e resistito agli agenti dell'ordine.

L'auto della polizia contro cui il ciclista è andato a sbattere ha bisogno di riparazioni a causa dell'impatto. Al loro arrivo, sono giunti altri agenti in auto di pattuglia.

Leggi anche: