- L'individuo attacca i parenti, e subisce una reazione emotiva eccessiva.

Agenti d'élite delle forze dell'ordine (SPECOPS) hanno affrontato un individuo nella Territorio Esterno (Distretto di Lippe) nelle prime ore del mattino, che aveva intimidito e ferito fisicamente la sua famiglia. Il 38enne aveva inflitto ferite lievi a un membro femminile della famiglia, come riferito dalle autorità. Successivamente, i membri della famiglia sono riusciti a fuggire dalla residenza e a trovare rifugio.

Data la sospetta presenza di armi nell'individuo, è stata inviata una squadra SPECOPS. Hanno riesce a sottomettere l'uomo e un cane poliziotto gli ha inflitto una leggera ferita nel processo. L'uomo è stato successivamente assistito in una struttura medica.

Tra i beni sequestrati nella sua residenza figurano un arsenale di armi e coltelli assortiti. È ancora in corso l'indagine per stabilire se verrà ricoverato in una struttura di igiene mentale, secondo l'agenzia delle forze dell'ordine.

La squadra SPECOPS ha consegnato il sospetto agli agenti di polizia regolari per ulteriori procedimenti. A causa della sua resistenza e dell'uso di un cane poliziotto, potrebbero essere aggiunte accuse di aggressione a pubblico ufficiale alla sua lista di reati, come dichiarato dal Dipartimento di Polizia.

Leggi anche: