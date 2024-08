- L'individuo ammette di aver compiuto un attacco con una lama.

Durante la riesamina del caso in cui un uomo ha tentato di uccidere qualcuno con un tagliasigari a dicembre 2020, il sospetto ha confessato il fatto. Durante un'udienza, un giudice ha rivelato che il sospetto ha dichiarato: "Ho compiuto questo gesto spinto da una rabbia che non riesco a comprendere ora". Questo è stato condiviso da un rappresentante del tribunale. In precedenza, l'avvocato della difesa aveva già informato la corte distrettuale di Amburgo di questa confessione all'inizio del processo.

Durante il processo iniziale, il sospetto polacco ha affermato di non ricordare l'evento. Durante i successivi procedimenti, il giudice ha fortemente suggerito che il imputato ammettesse il crimine - se le accuse erano effettivamente valide. "La confessione è il fattore attenuante più significativo", ha dichiarato.

L'uomo è sotto indagine per aver tentato di tagliare la gola di un altro uomo nella regione di Hausbruch la sera di Capodanno 2020. Incredibilmente, la vittima di 25 anni è riuscita a schivare e a tenere la mano dell'imputato. La vittima ha riportato una ferita di quattro centimetri sul mento come conseguenza.

L'imputato è stato rilasciato a dicembre 2022 dopo il processo iniziale a causa della mancanza di prove sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. Un esperto di salute mentale ha testimoniato in tribunale che, sotto l'influenza dell'abuso di sostanze, l'imputato avrebbe potuto percepire il suo avversario come emanante qualche entità malvagia.

La procura ha impugnato la sentenza in appello, portando la Corte Federale di Giustizia a ribaltare la sua decisione e ordinare un nuovo processo. La corte suprema ha spiegato che il concetto di insanità non era sufficiente ai sensi della legge. Il tribunale distrettuale non ha approfondito la questione, limitandosi a ripetere le conclusioni dello specialista.

Dopo il successo dell'appello della procura, il tribunale distrettuale è stato ordinato di condurre una nuova edizione del processo. Questo nuovo processo offrirà l'opportunità di un'esplorazione più approfondita dello stato mentale dell'imputato durante l'incidente. Nonostante il rilascio iniziale a dicembre 2022, la nuova edizione del processo mirerà a rivalutare la colpevolezza dell'imputato alla luce dell'insufficienza delle prove precedenti e dello stato legale della rivendicazione di insanità.

