L'individuo accusato di un secondo tentativo di assassinio contro il presidente Trump si dichiara non responsabile.

Ryan Wesley Routh si trova di fronte a cinque accuse, tra cui il tentato assassinio, reati legati alle armi da fuoco e aggressione a un ufficiale. Ha dichiarato di non colpevole per ogni accusa in tribunale federale.

Routh è apparso in tribunale vestito con abiti da prigione marroni e occhiali, occasionalmente. Ha riconosciuto di capire le accuse mosse contro di lui durante l'udienza breve.

Secondo i pubblici ministeri, Routh, armato con un fucile di progettazione sovietica e due borse piene di piastre antiproiettile, aveva una linea di vista diretta verso la posizione di Trump sul green della 6ª buca durante la sua sessione di golf di quel pomeriggio di domenica.

I pubblici ministeri sostengono che Trump si trovava a pochi minuti dalla linea di vista di Routh durante un'udienza di detenzione la scorsa settimana.

Routh è stato apparentemente avvistato da un agente dei Servizi Segreti coinvolto nella sorveglianza prima dell'arrivo di Trump. Dopo aver notato il movimento della canna del fucile, l'agente ha sparato e si è riparato dietro un albero per ricaricare. Routh è fuggito poi dalla scena in un veicolo e è stato catturato dalle autorità locali entro un'ora su un'autostrada vicina.

A differenza di Thomas Matthew Crooks, che aveva tentato di sparare a Trump durante un comizio elettorale in luglio, gli investigatori hanno apparentemente scoperto una vasta gamma di informazioni legate a Routh, nonché possibili motivazioni dietro il presunto tentativo di assassinio.

Un pezzo principale di prova citato dai pubblici ministeri è una lettera che Routh avrebbe lasciato con un testimone che si è fatto avanti dopo l'arresto di Routh.

"Questo era un tentativo di uccidere Donald Trump, ma ho fallito. Ho dato tutto me stesso e ho esercitato ogni oncia di determinazione. Ora tocca a te completare il compito; offrirò 150.000 dollari a chiunque lo realizzi," avrebbe scritto Routh.

La lettera menziona inoltre: "Trump ha interrotto le relazioni con l'Iran come un bambino e ora il Medio Oriente è un disastro".

Routh ha anche pubblicato un libro in cui ha espresso: "Sei libero di tentare di assassinare Trump, così come me, per quella decisione sbagliata e lo smantellamento dell'accordo nucleare iraniano".

Per giustificare la detenzione di Routh in attesa di un verdetto nel caso, che è stato infine concesso, i pubblici ministeri hanno sottolineato che Routh è stato arrestato più di 100 volte, principalmente per violazioni del codice della strada. Inoltre, hanno evidenziato i suoi viaggi in Ucraina e Taiwan, indicando la sua capacità di attraversare i confini internazionali.

Il caso di Routh è stato assegnato al giudice Aileen Cannon, il giudice federale che ha respinto le accuse contro Trump in precedenza quest'anno dopo che il suo team legale ha sostenuto che il procuratore speciale Jack Smith era stato illegalmente assegnato per sovrintendere all'indagine e alla prosecuzione di Trump.

Data la lettera presunta di Routh, le sue azioni indicano un coinvolgimento profondo nella politica, esprimendo forti opinioni sulle politiche di Trump verso l'Iran e il Medio Oriente. Inoltre, i suoi viaggi in Ucraina e Taiwan suggeriscono un potenziale interesse per la politica internazionale.

