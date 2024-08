- L'individuo accusato di aver venduto salsicce di curry è stato dichiarato non colpevole.

Chris Topperwien (50) può festeggiare: il processo contro la star televisiva e uomo d'affari al tribunale regionale di Wiener Neustadt si è concluso con un verdetto di non colpevolezza, come riferito dall'"Agenzia di stampa austriaca" (APA). Topperwien, ex partecipante del campo della giungla e star di "Goodbye Germany", era accusato di frode e appropriazione indebita.

Perché è finito in tribunale

Topperwien è stato arrestato dalla polizia federale all'aeroporto di Monaco di Baviera all'inizio di maggio mentre tentava di entrare in Germania per una produzione televisiva. Sembra che ci fosse un mandato di arresto europeo contro di lui.

Secondo RTL, è stato denunciato dal suo ex datore di lavoro in Austria a causa di accuse di aver fatto pagamenti personali con la carta di credito aziendale per un tubo da giardino. Inoltre, i coltelli e le spezie per la griglia erano un problema. Il residente di Colonia ha trascorso un totale di dodici giorni in custodia prima di essere estradato in Austria, dopo di che è stato rilasciato su cauzione.

Le accuse, ovviamente, non erano piacevoli, ha detto RTL prima del processo. Non per lui e sicuramente non per sua moglie e suo figlio: "Queste accuse sono incomprensibili e scioccanti ai miei occhi".

Lacrime di gioia

Le immagini lo mostrano dopo l'acquittamento, visibilmente sollevato ed emotivo. "Ovviamente, sono entusiasta", lo cita APA. La giustizia ha trionfato. "È stata la situazione peggiore che abbia mai vissuto e non la augurerei al mio peggior nemico. È stato un incubo per me e ora finalmente è finito".

Il giudice unico ha spiegato, secondo APA nell'acquittamento, che non si tratta di stabilire se ha sempre agito in modo eticamente corretto o ha commesso errori contabili. Si tratta piuttosto di valutare se c'è stato un comportamento penalmente rilevante. Non è stato possibile dimostrare che Topperwien avesse l'intenzione di arrecare danni o di arricchirsi illegalmente. "Solo perché una ricevuta o un documento manca", non significa che ci sia stata una frode o qualsiasi altro reato. In caso di incertezza, l'imputato viene assolto.

Come Chris Topperwien è diventato famoso

L'imprenditore si è trasferito negli Stati Uniti più di dieci anni fa. La sua carriera televisiva è iniziata con lo show VOX "Goodbye Germany! Die Auswanderer". È seguito da un'apparizione nella produzione RTL "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare", all'epoca con la sua ex-moglie Magdalèna Kalley. Nel 2019 ha partecipato al formato di successo "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", dove si è classificato al sesto posto.

È sposato con la sua attuale moglie Nicole dal 2022. Il loro figlio è nato nello stesso anno.

