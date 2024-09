L'individuo accusato di aver causato la morte dei fratelli Gaudreau aveva una concentrazione di alcol nel sangue leggermente superiore alla soglia legale.

Sean Higgins, 43 anni, è accusato di due capi di imputazione di omicidio colposo di secondo grado in relazione alla morte di Johnny Gaudreau, 31 anni, e suo fratello Matthew, 29 anni, avvenuta il 29 agosto, poche ore prima che dovessero fare da testimoni al matrimonio della loro sorella.

Durante un'udienza per la libertà su cauzione virtuale venerdì, i pubblici ministeri hanno argomentato per il mantenimento della detenzione di Higgins, citando la sua presunta storia di rabbia al volante e guida spericolata.

La moglie di Higgins avrebbe rimproverato il marito durante una telefonata dal carcere dopo il suo arresto, dicendo apparentemente: "Stavi guidando come un pazzo, proprio come ti dico sempre, e tu non mi dai mai retta, invece urli contro di me".

I pubblici ministeri hanno anche rivelato nuovi dettagli sull'incidente, come il fatto che Higgins avrebbe guidato il suo Jeep Grand Cherokee con un contenitore aperto quella notte.

Secondo Flynn, Higgins avrebbe finito di lavorare intorno alle 3 del pomeriggio, avrebbe bevuto e avrebbe avuto una conversazione conflittuale con sua madre prima dell'incidente. Poi avrebbe avuto una telefonata di due ore con un amico mentre guidava con un contenitore aperto.

Higgins avrebbe guidato in modo aggressivo dietro un'auto che viaggiava leggermente sopra i 50 mph, secondo due testimoni. L'auto stava seguendo un SUV e i fratelli Gaudreau erano in bicicletta.

Il conducente dell'auto ha percepito Higgins avvicinarsi a velocità elevate, indietreggiare, quindi avvicinarsi di nuovo a velocità elevate, ha detto Flynn. Higgins ha tentato di superare l'auto mentre il SUV si spostava nella corsia successiva, ma il conducente dell'auto si è sentito sopraffatto.

L'avvocato difensore Matthew Portella ha descritto Higgins come "un individuo premuroso e un padre devoto di due figlie" e ha argomentato che la sua recente operazione al ginocchio potrebbe aver influenzato i risultati del test di sobrietà sul campo.

Il giudice Michael Silvanio ha ordinato a Higgins di rimanere in carcere per il processo, citando le preoccupazioni per la sua guida e l'"impazienza" che ha portato all'incidente fatale.

"C'è un'ampia quantità di prove che il defendant non solo ha guidato il suo veicolo mentre era sotto l'influenza, ma lo ha fatto in modo aggressivo, in modo eccessivamente aggressivo", ha detto Silvanio durante l'udienza.

Ha aggiunto che il caso dello stato appariva solido, citando le dichiarazioni dei testimoni e le ammissioni del defendant.

Higgins ha ammesso di aver consumato cinque o sei birre prima dello schianto, secondo un atto di causa probabile presentato al tribunale superiore della contea di Salem.

Silvanio ha anche stabilito che Higgins era a maggior rischio di non presentarsi in tribunale a causa della possibile condanna a 20 anni di prigione che potrebbe affrontare.

I fratelli Gaudreau sono stati ricordati in un servizio funebre congiunto emotivo tenutosi lunedì alla chiesa cattolica di St. Mary Magdalen a Media, in Pennsylvania.

La vedova di Matthew Gaudreau, Madeline, ha detto tra le lacrime: "Mi sento intrappolata in un incubo dal quale non riesco a svegliarmi da una settimana. Mi sento intorpidita, arrabbiata, triste, benedetta tutto insieme". Madeline è incinta del primo figlio della coppia.

Durante il suo elogio, la vedova di Johnny Gaudreau, Meredith, ha rivelato di essere incinta di nove settimane del terzo figlio della coppia.

"In meno di tre anni di matrimonio, abbiamo creato una famiglia di cinque. Non sembra possibile, ma lo guardo come la massima benedizione", ha detto.



