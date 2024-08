- L'indice ZEW è diminuito in modo significativamente più elevato del previsto

Le aspettative economiche degli esperti finanziari tedeschi hanno subito un peggioramento significativo nel mese di agosto, superiore alle attese. L'indice di sentiment economico ZEW è calato di 22,6 punti, portandosi a 19,2 punti, secondo il Centro per la Ricerca Economica Europea (ZEW) di Mannheim. Gli economisti ritengono che le speranze di una ripresa si stiano affievolendo.

"La prospettiva economica della Germania sta crollando", ha commentato il presidente del ZEW, Achim Wambach, in merito ai dati. "Ciò suggerisce che le aspettative economiche continuano ad essere influenzate da una forte incertezza, determinata da una politica monetaria incerta, da deludenti dati economici statunitensi e da crescenti preoccupazioni riguardo all'escalation del conflitto in Medio Oriente".

Si tratta del secondo calo consecutivo delle aspettative economiche. Nel mese di agosto è peggiorata anche l'opinione sull'attuale situazione economica. Diversi indicatori chiave per l'economia tedesca avevano registrato un rallentamento negli ultimi mesi. A ciò si è aggiunta la turbolenza sui mercati finanziari della scorsa settimana. Le preoccupazioni riguardo all'economia statunitense stanno aumentando.

