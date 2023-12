L'India sospende 141 legislatori: il BJP al governo è accusato di soffocare l'opposizione

Gli oratori della Camera hanno sospeso un totale di 141 legislatori dell'opposizione - 95 della Camera bassa e 46 della Camera alta - secondo un conteggio effettuato dall'affiliata CNN CNN News18, in quello che un gruppo per i diritti ha dichiarato essere un record.

Il BJP del primo ministro Narendra Modi ha la maggioranza in entrambe le camere e si prevede che legiferi quasi senza opposizione per il resto della sessione che termina venerdì.

Le sospensioni arrivano dopo una grave violazione della sicurezza in parlamento la scorsa settimana, quando due uomini hanno preso d'assalto l'aula, scandendo slogan e rilasciando gas colorati. I legislatori dell'opposizione hanno chiesto un dibattito parlamentare sulla violazione, per poi essere sospesi dai rispettivi oratori per aver causato disordini.

"Per la prima volta nella mia carriera parlamentare di quasi 15 anni, sono entrato anch'io nel pozzo della Camera con un cartello che chiedeva una discussione sulla recente violazione della sicurezza", ha scritto su X, l'ex Twitter, Shashi Tharoor, un legislatore sospeso del principale partito di opposizione del Congresso. "L'ho fatto per solidarietà con i miei colleghi (del Congresso), che sono stati ingiustamente sospesi per aver chiesto responsabilità al governo".

Jairam Ramesh, un altro legislatore del Congresso, ha descritto le sospensioni come una "epurazione completa". La rimozione dei legislatori dell'opposizione è avvenuta "in modo che le leggi draconiane vengano approvate senza un dibattito significativo", ha affermato su X.

Descrivendo le sospensioni come un "numero record", la Fondazione per i diritti umani con sede a New York ha dichiarato di "condannare fermamente il giro di vite in corso in India contro l'opposizione e i critici", in una dichiarazione pubblicata su X martedì.

La maggior parte dei parlamentari sospesi fa parte di un'alleanza nota come INDIA, una coalizione di partiti di opposizione che sta cercando di sconfiggere Modi e il BJP alle elezioni generali del prossimo anno, previste per maggio.

Il BJP è stato ripetutamente accusato dai suoi critici di soffocare l'opposizione e di minare la democrazia in parlamento. Il partito ha ripetutamente negato le accuse.

La CNN ha contattato il BJP per un commento. Su X, il partito ha dichiarato che i legislatori sono stati sospesi per la loro condotta in parlamento.

In un'intervista rilasciata domenica a un giornale in lingua hindi, Modi ha dichiarato che la violazione della sicurezza è una questione seria che dovrebbe essere indagata, ma che non richiede un dibattito parlamentare.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com