L'India identifica il primo caso di variante più letale di mpox

Il ceppo di virus identificato come Clade Ib è stato confermato dalle autorità sanitarie della regione meridionale del Kerala, dopo la sua rilevazione in un individuo di 38 anni che era recentemente tornato da Dubai.

In una nota del mercoledì, il Ministro della Salute del Kerala, Veena George, ha elogiato il robusto sistema sanitario del Kerala per aver identificato il caso.

La diffusione di questo ceppo, inizialmente confinato nella Repubblica Democratica del Congo, è stata definita da l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una crisi sanitaria globale lo scorso mese dopo che è stato trasmesso a quattro paesi africani precedentemente non colpiti.

Da allora, il ceppo è stato rilevato in diversi paesi non africani come la Svezia e la Thailandia.

Mpox, precedentemente noto come monkeypox, è una malattia virale che si diffonde facilmente tra le persone e gli animali attraverso il contatto ravvicinato, come il tocco pelle a pelle, il bacio, il rapporto sessuale o l'utilizzo di oggetti contaminati come vestiti, lenzuola o aghi, secondo l'OMS.

I sintomi possono includere febbre, lesioni cutanee, mal di testa, dolori muscolari e alla schiena, affaticamento e linfonodi gonfi.

Il virus è distinto da due rami genetici, I e II. Un clade è un grande gruppo di virus che evolve nel corso di decenni.

Il clade II ha scatenato un' epidemia globale che l'OMS ha definito una crisi sanitaria globale da luglio 2022 a maggio 2023. Tuttavia, il clade Ib porta a una malattia più grave.

Secondo il dottor Shubhin C, un funzionario sanitario del distretto di Mallapuram del Kerala, il paziente infetto viene testato ogni quattro giorni mentre si recupera in isolamento in un ospedale locale.

“Il paziente sta migliorando. Le lesioni stanno guarendo. Non ci sono nuove lesioni. Non c'è febbre e non ci sono altri sintomi al momento”, ha informato il dottore a CNN, aggiungendo che il paziente sarebbe stato dimesso dopo due risultati di test negativi consecutivi.

Ventotto individui che erano venuti in contatto con il paziente sono ora in quarantena autoimposta, secondo il dottore.

Trentadue viaggiatori sul volo da Dubai a Kerala e cinque altri contatti stretti del paziente sono stati messi sotto sorveglianza, ha menzionato il dottore.

Le autorità sanitarie del Kerala sono state abili nel gestire le malattie infettive.

“La sorveglianza è stata intensificata, compresi gli aeroporti”, ha dichiarato George, il ministro della salute, aggiungendo che cinque strutture di test per mpox sono operative, con altre previste se necessario. Di conseguenza, sono state istituite anche strutture di isolamento, ha dichiarato.

Lo scorso anno, il Kerala è riuscito a contenere un' epidemia di virus Nipah dopo due decessi. Le scuole sono state chiuse e centinaia di persone sono state testate per prevenire la diffusione di questa malattia rara e spesso fatale.

La diffusione globale di Mpox, compresa la sua rilevazione in Thailandia, evidenzia la capacità del virus di diffondersi oltre le sue origini africane e diventare una preoccupazione per il mondo intero. Con la conferma del clade Ib nel Kerala, l'Asia diventa un'altra regione che si confronta con questo ceppo grave del virus.

