- L'India esprime l'intenzione di facilitare la pace in Ucraina.

Durante il suo primo viaggio in Ucraina, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha proposto un aiuto per porre fine al conflitto, anche se ha tenuto nascoste le strategie specifiche. Questa visita ha rappresentato un chiaro segnale di riscaldamento delle relazioni con l'Ucraina, dati i precedenti timori di Kyiv riguardo ai legami stretti di India con la Russia. Kyiv conta sul sostegno dell'India come voce importante a livello globale.

Per sottolineare i rapporti amichevoli, Modi ha calorosamente abbracciato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy più volte. In precedenza, i saluti affettuosi di Modi con il capo del Cremlino Vladimir Putin a Mosca avevano incontrato critiche a casa e all'estero.

"Auguriamo ogni bene all'Ucraina"

"Il Presidente Zelenskyy riconosce le nostre intenzioni benevole verso l'Ucraina", ha confermato il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. "Crediamo che questo conflitto debba concludersi". Entrambe le parti si aspettano di collaborare per trovare una soluzione. In una dichiarazione congiunta, Zelenskyy e Modi hanno ricordato l'incontro per la pace in Svizzera di giugno, che la Russia non ha partecipato e l'India non ha appoggiato.

Zelenskyy ha considerato il comunicato come la pietra angolare per una pace equa. Modi ha sottolineato l'importanza di garantire le esportazioni di grano dall'Ucraina e ha invitato tutte le parti a ripristinare rapidamente la tranquillità. Entrambi i leader hanno evidenziato l'importanza del Patto dell'ONU, che garantisce l'integrità territoriale di tutti i paesi.

Modi si rattrista per il destino dei bambini ucraini

In India, solo le minacce nucleari di Mosca all'inizio del 2022 hanno incontrato critiche. Modi continua a promuovere la pace. Invece di rendere omaggio ai soldati ucraini caduti, il primo incontro di Modi con Zelenskyy è stato in un memoriale per i bambini ucraini. Il leader indiano ha posato una bambola nell'ex santuario. "I conflitti hanno un impatto grave sui bambini", ha condiviso Modi sui social media. Ha anche considerato le famiglie dei bambini colpiti, estendendo la sua solidarietà e il suo conforto nel loro dolore.

L'India non si conforma alle sanzioni occidentali contro Mosca e continua a promuovere il dialogo per risolvere la disputa. "La pace dura per sempre", ha sostenuto Modi alla fine del suo viaggio sui social media. A Kyiv, ha visitato il monumento per Mahatma Gandhi (1869-1948), il famoso attivista indiano per la pace e sostenitore della resistenza non violenta.

L'India mantiene l'equilibrio tra Occidente e Russia

Il subcontinente ha stretti legami con sia i poteri occidentali che con Mosca. L'India dipende pesantemente dalla Russia per l'hardware militare, ma sta lavorando per ridurre questa dipendenza. Durante il conflitto, l'India è diventata uno dei principali acquirenti di petrolio russo a basso costo. Simultaneamente, la politica indiana cerca di impedire che la Cina e la partnership Russia-Cina acquisiscano troppa influenza, dati i rapporti tesi dell'India con la Cina.

Modi è andato a Mosca in luglio - la sua prima visita dal inizio dell'invasione. Questa visita si è svolta poco dopo la rielezione di Modi come Primo Ministro, che i media russi hanno interpretato come un segno di apprezzamento per i rapporti Russia-India.

Zelenskyy ha criticato la vicinanza di Modi a Putin in quel momento. L'India ha risposto a questo, con il Ministro degli Esteri Jaishankar che ha affermato a Kyiv: "Le differenze culturali possono creare malintesi che le persone in Occidente potrebbero non comprendere". Oggi, il Primo Ministro Modi ha anche accolto calorosamente Zelensky. " Nella nostra parte del mondo, i saluti come gli abbracci sono

