L'India esprime l'intenzione di continuare ad acquistare petrolio russo, purché non vengano imposte sanzioni.

14:05 Munz (Informale): Nessuna Preoccupazione per i F-16 del Cremlino

La prima partita di caccia F-16 occidentali è ora in azione in Ucraina. Tuttavia, a causa di motivi come la mancanza di autorizzazione per il lancio di missili nel cuore della Russia, il Cremlino sembra non preoccuparsene, condivide ntv's Rainer Munz da Mosca.

13:45 Cremlino (Informale): Le parole di Stoltenberg sulle armi a lungo raggio pericolosamente inutili

La Russia ha etichettato le osservazioni del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg come "pericolosamente inutili". Stoltenberg ha suggerito in una conversazione con "The Times" che non sarebbe un grande affare per l'Ucraina colpire i bersagli più lontano in Russia utilizzando armi occidentali con portata più lunga. Il portavoce del presidente Dmitri Peskov ha osservato che una tale mancanza di rispetto per le dichiarazioni del presidente russo è un "movimento miope e non professionale". Putin aveva precedentemente avvertito che i paesi che permettono l'uso di missili a lungo raggio sarebbero diventati direttamente coinvolti nel conflitto.

13:17 Esperti atomici avvistano mine e attrezzatura militare nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

Le truppe russe e l'attrezzatura sono stanziate nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata da Mosca, sul territorio ucraino. Inoltre, sono state piazzate mine tra le recinzioni interne ed esterne. Lo ha riferito l'Organizzazione Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA). Gli esperti dell'IAEA sono stati impediti di accedere a specifici edifici delle turbine durante il periodo di segnalazione. La centrale nucleare è stata conquistata dai soldati russi all'inizio della guerra e gli esperti internazionali si sono preoccupati della situazione di sicurezza da allora. Solo un mese fa, una torre di raffreddamento ha preso fuoco.

12:41 Cremlino (Informale): Avvertimento di escalation delle tensioni nel Medio Oriente dopo le esplosioni dei pager

Dopo la serie di esplosioni dei pager in Libano, il Cremlino ha messo in guardia sull'"escalation delle tensioni" in una regione altamente esplosiva. "Qualsiasi cosa possa essere accaduta, porterà sicuramente a un'escalation delle tensioni", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. La regione, come ha evidenziato Peskov, è già "sul bordo" e ogni evento del genere ha il potenziale per scatenare un conflitto. Il ministero degli Esteri russo considera l'incidente come un altro "atto di guerra ibrida contro il Libano".

12:24 Ucraina (Informale): Aumento di dieci miliardi di euro nel bilancio per pagare i soldati

L'Ucraina ha approvato un bilancio supplementare superiore a dieci miliardi di euro in spese aggiuntive, principalmente canalizzate verso il militare. La spesa totale del bilancio aumenterà di circa il 13% a più di 81 miliardi di euro, una cifra record per l'Ucraina. Gli aggiustamenti del bilancio erano essenziali per pagare i soldati, tra le altre spese, i loro rischi di settembre.

11:36 Sharma (Informale): I caccia F-16 non sarebbero la soluzione finale

Il presidente ucraino Zelensky sta spingendo per 128 caccia F-16 per ottenere la supremazia aerea sull'Ucraina. Mentre i paesi occidentali hanno concordato di fornire circa 60, meno della metà, ntv's Kavita Sharma lo considera un successo che la consegna e l'addestramento dei piloti sono iniziati. Tuttavia, i problemi nell'implementazione del sistema d'arma sono già emersi.

11:16 Servizi di intelligence ucraini (Informale): Abbiamo abbattuto il deposito di munizioni russo

Una fonte del servizio di intelligence ucraino SBU ha confermato al Kyiv Independent che l'Ucraina era dietro l'attacco al grande deposito di munizioni a Russian Toropez la notte precedente. Il deposito ospitava missili balistici, compresi gli Iskander, missili antiaerei, munizioni d'artiglieria e bombe plananti. Secondo la fonte, i droni ucraini "hanno efficacemente smantellato" il deposito. Dopo l'impatto del drone ucraino, si è verificata un'"estremamente potente esplosione". "Il SBU sta collaborando strettamente con i suoi omologhi militari per ridurre sistematicamente le capacità missilistiche della Russia, che utilizza per bombardare le città ucraine", ha dichiarato la fonte. Sono in programma attacchi simili su altri obiettivi militari russi.

10:49 Produttori di droni ucraini (Informale): Opportunità di presentare offerte per l'ordine di Ramstein

I produttori di droni ucraini sono ora idonei a partecipare alle gare d'appalto organizzate dalla coalizione dei droni all'interno del formato Ramstein per la prima volta. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la serie di gare d'appalto comprenderà due lotti: uno per la produzione di droni in prima persona (FPV) e uno per i droni intercettatori. Il ministero lo considera un significativo boost per la produzione ucraina. Tutti i progetti presentati saranno esaminati dai membri della coalizione dei droni. I candidati vincitori riceveranno ordini per ulteriori test.

10:27 Compare il video dell'attacco al deposito di munizioni russo

La Russia non l'ha ancora confermato, ma il governatore della regione di Tver ha già segnalato su Telegram che un attacco con drone ucraino ha causato un incendio. Si ritiene che si trattasse di un grande deposito di armi e munizioni. Sono state evacuate le persone e circolano online video dell'incendio.

09:39 Nove feriti a Kharkiv, due morti a Zaporizhzhia (Informale)

Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, è stata scossa da un altro pesante attacco aereo russo il giorno precedente. Le bombe guidate sono esplose in vari distretti, ferendo nove persone. Si tratta dell'ultimo di una serie di recenti attacchi ai civili. La domenica scorsa, una bomba precisa ha ucciso una donna e ne ha ferite 43, compresi quattro bambini. Gli attacchi aerei russi contro i centri abitati sono stati anche condotti nella regione di Zaporizhzhia, dove sono morte due persone.

08:27 Esercito ucraino: 1130 perdite russe nelle ultime 24 ore

Il'esercito ucraino riferisce che 1130 soldati sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio dell'invasione russa su larga scala nel febbraio 2022, gli ucraini hanno segnalato 637.010 perdite nemiche. Le truppe ucraine affermano anche di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e i carri armati e 6 carri armati nelle ultime 24 ore.

07:55 L'Ucraina si prepara per il dispiegamento dei caccia F-16

L'Aeronautica ucraina ha finalizzato i piani per il dispiegamento dei caccia F-16 occidentali. Tutti i compiti per le forze militari e il Ministero della Difesa sono stati stabiliti, come dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale in video. Le discussioni con il Comando dell'Aeronautica si sono concentrate sull'eventuale espansione della flotta aerea e sull'ulteriore addestramento dei piloti. Molti a Kyiv stanno sostenendo un miglioramento dell'addestramento di base dei piloti, considerate le pesanti perdite. Attualmente, l'addestramento dura 40 giorni. L'Ucraina si aspetta di ricevere circa 60 caccia F-16, ma finora ne sono stati consegnati solo pochi.

07:19 La Russia accusa l'Ucraina di attacchi con droni in diverse regioni

La Russia sostiene che l'Ucraina ha condotto attacchi con droni in diverse regioni. L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce, citando il Ministero della Difesa, che 54 droni ucraini sono stati abbattuti su cinque regioni russe durante la notte, con la metà abbattuti nella regione di confine di Kursk e il resto nelle regioni di confine di Bryansk e Belgorod e nelle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver a nord-ovest di Mosca, dove le autorità locali e i blogger militari hanno riferito di un attacco con droni a un grande magazzino di munizioni nella città di Toropets, che ha causato un incendio e ha richiesto l'evacuazione dei residenti.

06:57 L'attacco ucraino causa danni significativi a un deposito di munizioni russo

Secondo i blogger militari, l'attacco ucraino alla città russa di Toropez nella regione di Tver ha appiccato il fuoco a un deposito di munizioni contenente migliaia di tonnellate di munizioni e razzi. Il deposito, secondo i blogger, è stato recentemente ampliato e ospita 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e officine. L'ex ufficiale dei servizi segreti russi Igor Girkin riferisce su Telegram che la situazione nella zona è sotto controllo. I blogger militari ucraini concludono dai loro dati che sono stati inflitti danni significativi, in particolare ai bunker più recenti.

06:20 Il vicecapo della frazione dei Verdi: AfD e BSW diffondono le narrative russe

Il vicecapo della frazione dei Verdi, Konstantin von Notz, chiede un dibattito immediato nel Parlamento tedesco sulle operazioni di influenza russa in Germania. "Le analisi dei documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA rivelano molto chiaramente i metodi astuti con cui i corpi russi manipolano la nostra democrazia, i discorsi pubblici e le elezioni", dice l'esperto di politica interna. "Con AfD, BSW e altri complici entusiasti che diffondono le narrative russe nel pubblico e nei parlamenti, si formano alleanze dannose per indebolire gli interessi tedeschi insieme. I sostenitori dell'Ucraina vengono identificati, spiati e si tentano di screditarli pubblicamente."

05:42 Attori russi diffondono video ingannevoli su Kamala Harris

Secondo le indagini della società software Microsoft, gli attori russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo legato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha prodotto due video falsi dal tardo agosto per diffamare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un gruppo di presunti sostenitori di Harris che attaccano un partecipante a un presunto raduno di Trump. L'altro video presenta un attore che diffonde la falsa affermazione che Harris ha ferito una ragazza in un incidente del 2011, lasciandola paralizzata, e ha lasciato la scena. Entrambi i video hanno apparentemente guadagnato milioni di visualizzazioni.

05:19 Esplosioni e incendio nella regione russa di Tver

Un attacco con droni ucraino, secondo i resoconti russi, ha causato un incendio nella regione russa di Tver. I detriti di un drone ucraino distrutto hanno apparentemente appiccato il fuoco nella città di Toropets, richiedendo l'evacuazione parziale dei residenti. Il governatore Igor Rudenya ha annunciato questo sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno attualmente cercando di contenere l'incendio. La causa dell'incendio rimane sconosciuta. Le unità di difesa aerea russe sono ancora impegnate nel respingere un "attacco di massa di droni" sulla città. La città, con una popolazione di poco superiore a 11.000, è apparentemente il sito di un magazzino russo per il deposito di razzi, munizioni ed esplosivi, secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa statale RIA.

03:57 I governatori russi segnalano attacchi con droni

L'Ucraina sta attaccando diverse regioni nell'ovest della Russia con i droni, secondo i governatori locali. Sette droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Smolensk, confinante con la Bielorussia, ha riferito il governatore Vasily Anochin su Telegram. La difesa aerea russa ha distrutto un drone sulla regione di Orjol, ha riferito il governatore Andrei Klychkov su Telegram. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina, ha riferito il governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo a Kyiv afferma che gli attacchi mirano alle infrastrutture militari, energetiche e dei trasporti vitali per gli sforzi bellici di Mosca.

13:54 Dietro le Quinte: Gli Stati Uniti pianificano di accumulare petrolioUna fonte interna sostiene che il governo degli Stati Uniti sta cercando di rifornire le sue riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti stanno valutando l'acquisizione di fino a 6 milioni di barili di petrolio, ha rivelato una fonte. Se ciò avvenisse, sarebbe l'acquisizione più grande dal rilascio impressionante del 2022. Dopo i prezzi elevati della benzina a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha scaricato grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022, segnando il "rilascio più significativo delle riserve di petrolio mai visto".

01:29 Tragedia a Saporischschja: Due Morti e Cinque FeritiDurante la notte, la Russia ha attaccato la zona di Saporischschja, causando almeno due morti e cinque feriti, secondo il governatore Ivan Fedorov. In seguito, ha precisato che la Russia aveva bombardato pesantemente la comunità di Komyshuvakha nella regione. Sono state danneggiate diverse case e una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza sono ancora sul posto per valutare l'entità dei danni, secondo il "Kyiv Independent".

23:08 L'Ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU: Abbiamo Esaminato la Strategia di Pace del Presidente ZelenskyL'Ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato che l'amministrazione americana ha esaminato la nuova "strategia di pace" del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il sito di notizie ucraino "European Pravda" ha riferito questo, citando una conferenza stampa presso la sede dell'ONU. "Abbiamo esaminato la strategia di pace del Presidente Zelensky. La rispettiamo come una tattica che potrebbe dare risultati. Stiamo cercando di capire come possiamo contribuire a questo", ha commentato. L'Ambasciatore degli Stati Uniti ha espresso ottimismo riguardo ai progressi nel processo di pace, senza fornire ulteriori dettagli. Thomas-Greenfield sembra fare riferimento alla "strategia della vittoria" annunciata da Zelensky lo scorso mese.

22:09 Falso Allarme in Lettonia: Stormo di Uccelli Scambiato per Fenomeno Aereo Non IdentificatoFalso allarme in Lettonia: un presunto ingresso nello spazio aereo della nazione NATO del Baltico da parte di un oggetto aereo non identificato si è rivelato un incidente innocuo. L'oggetto, che si è avvicinato al confine dalla vicina Bielorussia e lo ha attraversato nella zona orientale di Kraslava, era un stormo di uccelli. L'agenzia di stampa lettone Leta riferisce questo, citando l'aeronautica. In precedenza, il Ministero della Difesa a Riga aveva riferito che era stato rilevato un oggetto aereo non identificato. Di conseguenza, gli aerei da intercettazione NATO stazionati alla base di Lielvārde sono stati inviati per monitorare lo spazio aereo. Tuttavia, non sono stati avvistati oggetti sospetti.

21:34 Moldavia e Germania Collaborano per la CybersecurityLa Moldavia e la Germania stanno rafforzando le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin" attraverso un accordo sulla cybersecurity. La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha dichiarato a Chisinau che il Presidente russo Vladimir Putin intende continuare ad utilizzare le sue tattiche di guerra ibrida contro l'Europa, in particolare la Moldavia, come mezzo di instabilità. "Ma è per questo che stiamo intensificando le nostre iniziative", ha detto. Attraverso l'attrezzatura tecnologica, lo scambio di informazioni e l'addestramento, intendono "contrastare gli attacchi informatici in Moldavia e smascherare la disinformazione".

Puoi aggiornarti su tutti gli sviluppi precedenti [qui].

Nonostante i paesi occidentali forniscano aerei F-16 all'Ucraina, la Russia rimane indifferente all'eventualità che il conflitto ucraino possa peggiorare a causa delle capacità degli aerei, come dichiarato dal portavoce del Cremlino.

La Russia rimane impassibile all'arrivo degli aerei F-16 in Ucraina, poiché ritiene di poter mantenere il controllo grazie alle restrizioni sull'uso dei missili che potrebbero colpire il cuore della Russia.

Leggi anche: