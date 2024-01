L'India batte il Sudafrica nel Test match più breve di tutti i tempi con una vittoria storica

Giovedì, l'India ha dato un'accelerazione a questo formato di cricket - e non solo - sconfiggendo il Sudafrica per sette wicket nel Test match più breve mai completato, con meno di due giorni di tempo per assicurarsi la vittoria.

L'incontro è diventato la partita decisa più corta in termini di ore giocate nella storia del Test cricket.

Sono stati lanciati solo 107 overs nei quattro inning della partita tenutasi al Newlands Cricket Ground di Città del Capo, in Sudafrica.

In una straordinaria prima giornata di azione, mercoledì, sono caduti 23 wicket e il Sudafrica è stato eliminato per soli 55 run prima di sconfiggere l'India per 153. L'India ha perso gli ultimi sei wicket per zero punti in un crollo straordinario.

Il Sudafrica è poi tornato alla base per iniziare il suo secondo inning e ha concluso la giornata di apertura sul 62-3.

La seconda giornata di giovedì ha visto lo stesso risultato, nonostante il valoroso sforzo di Aiden Markram dei Proteas per arginare il flusso di wickets. Markram ha segnato un notevole 106 da soli 103 palloni, mentre il punteggio più alto della squadra è stato di soli 12 punti.

Alla fine il Sudafrica è caduto per 176, lasciando all'India un modesto obiettivo di 79 run per vincere la partita. La squadra itinerante ha raggiunto l'obiettivo in soli 12 overs, finendo 80-3 e pareggiando la serie sull'1-1.

Il Test match ha superato la partita del 1932 tra Australia e Sudafrica come test più breve di tutti i tempi, secondo le statistiche di ESPNCricinfo.

Fonte: edition.cnn.com