- Linders propone sanzioni per chi chiede asilo

Lindner: le espulsioni devono essere applicate

Secondo il leader del partito FDP, Christian Lindner, l'attacco presunto di un islamista a Solingen dovrebbe portare a cambiamenti nella politica degli asylum. "Bisogna trarre conseguenze da questo atto di terrore," ha sottolineato durante un evento per le elezioni statali della Sassonia a Dresda. "Se in Germania vengono considerati idonei per l'espulsione, allora questa nazione costituzionale deve attuare queste espulsioni con fermezza, garantendo che i cittadini possano sempre contare sull'ordine pubblico ovunque si trovino."

In una sera di venerdì, tre persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, alcune gravemente, durante una festa di comunità a Solingen con un coltello. Il sospetto aggressore, un siriano di 26 anni, è stato arrestato. Il procuratore federale sta attualmente indagando su di lui per accuse di omicidio e potenziale appartenenza all'Isis, che ha rivendicato l'attacco.

Lindner: le espulsioni devono essere applicate

Il sospetto era considerato idoneo per l'espulsione, come ha sottolineato Lindner. Il fatto che le autorità non siano riuscite a trovarlo ha portato a un atteggiamento di indifferenza, aprendo la strada a un soggiorno indefinito in Germania, secondo Lindner.

Lindner ha espresso cautela contro la diffusa sospettosità, ma ha sottolineato che i rifugiati non hanno il diritto di scegliere dove vivere in Europa. Secondo le regole di Dublino, la procedura di asilo avviene nel punto di ingresso nell'Unione Europea. "Non c'è opzione per gravitare verso regioni che offrono i migliori benefici sociali," ha affermato Lindner. Ha aggiunto che i rifugiati considerati espellibili non dovrebbero più ricevere benefici sociali finanziati dai contribuenti. Le elezioni in Sassonia si terranno domenica prossima.

In seguito agli eventi di Solingen, Lindner ha suggerito che gli espellibili dovrebbero essere espulsi, implicito nel suo argomento per le elezioni al Landtag di Dresda. L'aggressore presunto islamista, che era stato considerato idoneo per l'espulsione, è sfuggito alle autorità, portando Lindner a criticare il sistema attuale.

Leggi anche: