Linder si oppone alla ristabilimento dell'abolizione del congedo di malattia telefonico.

Il Ministro delle Finanze, Lindner del FDP, sta spingendo per la fine della pratica di ottenere i certificati di malattia per telefono. In un evento VCI a Berlino, ha dichiarato che in futuro le persone dovranno recarsi fisicamente dal medico per segnalare la loro malattia invece di utilizzare il telefono.

Lindner non sta suggerendo alcun abuso di questa politica, ma ha notato un legame tra il tasso annuale di assenza per malattia in Germania e l'introduzione di questo metodo semplificato. L'opzione di ottenere un certificato di malattia via telefono è stata introdotta durante la pandemia di Corona e nel dicembre 2023 il Comitato Conjunto Federale dei medici, delle compagnie assicurative e degli ospedali ha ratificato questa disposizione permanente.

Esame del governo federale

I pazienti possono ancora ottenere un certificato di malattia via telefono se sono riconosciuti dalla pratica del loro medico e non presentano sintomi gravi come parte della loro malattia in corso. Come parte della sua Iniziativa per la Crescita Economica, il governo federale ha deciso di esaminare questa pratica a causa dell'aumento dei casi di assenza per malattia.

Lindner ha anche annunciato l'intenzione di promuovere l'eliminazione della tassa di solidarietà con il prossimo cancelliere federale. Secondo lui, la tassa di solidarietà è una "tassa speciale imposta principalmente sui fattori cruciali per la crescita economica, come la motivazione, le qualifiche, l'imprenditorialità e gli investimenti personali". Data la determinazione politica adeguata, il superamento del freno al debito potrebbe essere ancora possibile, anche con investimenti sostanziali, ha suggerito.

