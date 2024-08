- Linder segnala che il bilancio è in una fase critica.

I colloqui riguardo al bilancio federale del 2025 all'interno del governo sono stati definiti "particolarmente difficili" dal ministro delle Finanze federale Christian Lindner. Ha riconosciuto che sono state raggiunte delle soglie e che ci sono differenze politiche.

Secondo Lindner, ciò che è importante è raggiungere una soluzione praticabile - "non importa quanto sia difficile il processo, quanto intensa la discussione e indipendentemente dal fatto che ci siamo sfidati con i nostri diversi pensieri politici".

Lindner ritiene che lo stato potrebbe trarre beneficio da un leggero taglio, alleviando i cittadini e stimolando gli investimenti senza aggiungere debiti - altri hanno opinioni diverse.

Il governo federale ha concordato su una bozza di bilancio per il 2025, che ora è in discussione nel Bundestag e una decisione finale in autunno. In particolare, il ridistribuire i fondi destinati alla ferrovia è stato fondamentale per ridurre il divario di deficit dal 17 miliardi a 12 miliardi di euro.

Lindner considera questo divario di deficit residuo un "punto dolente". Ha ammesso che è più di quanto avrebbe preferito come ministro delle Finanze, dicendo: "Sarebbe ideale se fosse inferiore a dieci cifre".

Il ministro delle Finanze ha confermato che il bilancio è protetto costituzionalmente. Questo aspetto era particolarmente importante per lui.

Lo scorso autunno, la Corte costituzionale federale ha deciso che il governo federale non poteva utilizzare i fondi riservati per combattere la crisi del corona per la protezione del clima. Questa decisione ha creato buchi da miliardi nei fondi per il clima e la trasformazione.

Lindner ha dichiarato che la bozza di bilancio per il 2025 prioritizza l'istruzione, l'innovazione, gli investimenti infrastrutturali nelle strade, nelle ferrovie, nelle reti digitali, nelle autorità di sicurezza e nella Bundeswehr, secondo Lindner. Ha anche menzionato i previsti miliardi di euro di agevolazioni fiscali per i cittadini e le imprese.

Il governo federale sigla l'accordo.

