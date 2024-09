- Linder propone un incontro sull'immigrazione con Scholz, Merz e Habeck.

Traduzione:

Dopo il crollo dei negoziati sulla migrazione tra la coalizione del semaforo e l'Unione, il leader dell'FDP Christian Lindner sta spingendo per un altro tentativo di dialoghi a livello alto. Il leader della fazione dell'Unione Friedrich Merz dovrebbe trattare con il Cancelliere Olaf Scholz (SPD), il Ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi) e se stesso, ha suggerito Lindner sulla piattaforma X. "Il ritiro dell'Unione dalla summit sull'asilo non dovrebbe essere l'ultima parola", ha dichiarato Lindner, "Risolveremo questa questione insieme". La Germania ha bisogno di controllo e conseguenze in materia di migrazione.

Altri politici del semaforo hanno accusato l'Unione di essere irresponsabile e mancare di teamwork a causa del crollo dei negoziati, mentre la principale forza di opposizione ha accusato la coalizione di mancare della volontà di limitare l'immigrazione illegale. In un discorso appassionato, il Cancelliere Scholz stesso ha criticato vigorosamente il leader della CDU Merz.

Si prevede che lo scontro influenzerà il dibattito di oggi tra i politici di vertice durante i negoziati sul bilancio nel Bundestag.

Merz aveva dichiarato i negoziati sulla migrazione con il governo un fallimento in precedenza. Scholz e Merz non hanno partecipato alle due riunioni della scorsa settimana e martedì. La parte del semaforo era rappresentata dal Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD), dal Ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) e dal Ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi), mentre l'Unione era rappresentata dal capo della gestione parlamentare Thorsten Frei (CDU).

Scholz ha criticato l'Unione per "teatro provinciale".

Guardando all'approccio dell'Unione, Scholz ha detto in un discorso serale alla festa estiva della SPD al Seeheimer Kreis: "Il ritiro da questo round era già predeterminato". E che è "umiliante per coloro che ne sono responsabili", ha criticato il Cancelliere. "Il leadership richiede carattere, onestà e fermezza per questo paese. E non questi piccoli trucchi e teatro provinciale."

Il Ministro degli Esteri Annalena Baerbock ha anche criticato l'Unione. "È ovvio che non tutti i signori che sono apparsi ai negoziati al Ministero dell'Interno erano interessati alla cooperazione", ha detto Baerbock all'editoriale network Germany (RND). Il leader dei Verdi Omid Nouripour ha parlato di una "soap opera" nel portale di notizie "t-online". "Se possono trovare la strada per la serietà, possiamo continuare a parlare", ha detto nel "Tagesthemen" della ARD.

L'Unione chiede un "segnale di stop ai confini".

La coalizione del semaforo e l'Unione hanno ripreso i negoziati sulla politica migratoria, coinvolgendo rappresentanti statali, dopo l'attacco con coltello sospetto di ispirazione islamica a Solingen. Dopo il secondo round, Merz ha criticato il fatto che la coalizione non sembra in grado di respingere in modo completo ai confini dello stato tedesco - che aveva precedentemente fatto una condizione. "Con quello, il tentativo di trovare un percorso comune è fallito", ha aggiunto. Gli manca la leadership dal Cancelliere Scholz.

"Oggi dimostra ancora una volta: il governo federale non è pronto per un cambiamento nella migrazione", ha detto il Ministro Presidente del Reno Boris Rhein (CDU) all'Agenzia teutonica della stampa. "Abbiamo bisogno di un vero segnale di stop ai confini tedeschi, perché il punto di rottura è stato raggiunto", ha richiesto Rhein nel "Heute Journal" del ZDF.

La proposta di Faeser

Il Ministro dell'Interno federale Faeser ha proposto un modello durante i negoziati per accelerare il trasferimento di richiedenti asilo già registrati altrove agli stati europei responsabili in futuro. Il Ministro della Giustizia Buschmann ha dichiarato che trattenere le persone nelle aree di confine è più efficace che respingerle attraverso il confine verde, poiché quelle respinte probabilmente tenterebbero un'altra entrata in un punto diverso. Il governo del semaforo, secondo Faeser, ora perseguiterà questi piani senza l'Unione.

Rhein, attualmente anche presidente della Conferenza dei Ministri Presidenti, ha risposto: "La proposta consente ai migranti di entrare inizialmente. Da lì, diventa estremamente complesso - gravando la giustizia e la polizia federale con una laboriosa, lunga procedura con scarsa possibilità di successo". L'ha descritto come un "mostro burocratico". La Ministra dell'Interno della Bassa Sassonia Daniela Behrens (SPD), however, sees the federal government's proposal as a "feasible way to reduce access numbers and incentives for further travel from other EU states to Germany."

Rappresentanti dell'SPD e dei Verdi hanno sollevato preoccupazioni giuridiche europee sull'Unione's proposal to immediately return, even without an entry ban, those seeking asylum at the border.

Il gruppo parlamentare dell'FDP ha chiamato per tornare al tavolo dei negoziati

Il presidente del gruppo parlamentare dell'FDP, Christian Dürr, ha dichiarato durante i negoziati che hanno offerto "di introdurre il modello dell'Unione, che prevede respingimenti semplici, in alcuni punti di confine". Tuttavia, l'Unione ha lasciato i negoziati. "La CDU e la CSU dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati e implementare questo insieme a noi", ha richiesto Dürr.

Lewe (CDU), presidente dell'Associazione dei Comuni e delle Città, ha criticato il fatto che i negoziati si siano conclusi senza risultati. "Tuttavia, speriamo che la porta non sia finalmente chiusa", ha detto ai giornali del gruppo Funke.

Conflitto previsto nel Bundestag

Scholz e Merz si incontreranno oggi nel tradizionale dibattito generale sul bilancio per l'anno successivo. Il dibattito viene tradizionalmente aperto dal leader dell'opposizione, Merz, seguito dal Cancelliere, quindi dalle altre fazioni. Il dibattito generale è il culmine della settimana del bilancio nel Bundestag e viene tradizionalmente utilizzato dall'opposizione per regolare i conti con la politica del governo.

