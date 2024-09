Linder impedisce l'aumento delle tasse di previdenza sociale per i più ricchi

Sembra che stia emergendo un potenziale conflitto all'interno del governo federale tedesco tra il Ministro delle Finanze, Christian Lindner, e il suo omologo sociale, Hubertus Heil. Come riportato dal "Handelsblatt", Lindner starebbe bloccando l'aumento proposto dei massimali di contribuzione per l'assicurazione sociale, una proposta di Heil. Le trattative sono attualmente in corso all'interno del governo riguardo alla direzione futura della questione, secondo il rapporto.

Se il piano di Heil dovesse andare in porto, i lavoratori ad alto reddito sopporterebbero in modo sproporzionato l'onere delle contribuzioni aggiuntive. Il sistema di assicurazione sociale, che comprende la pensione, l'unità, la salute e l'assistenza a lungo termine, viene generalmente considerato cronicamente sottofinanziato a lungo termine. Heil starebbe pianificando di aumentare significativamente i limiti di contribuzione, ovvero i soglie di reddito fino alle quali le contribuzioni sono obbligatorie, nell'anno successivo. Qualsiasi reddito che superi questi limiti sarebbe esente dalle contribuzioni sociali. Secondo il "Handelsblatt", i lavoratori ad alto reddito potrebbero essere tenuti a pagare fino a 1.000 euro in più di contribuzioni l'anno. I massimali attuali per l'assicurazione pensionistica e quella contro la disoccupazione ammontano a circa 91.000 euro all'anno, mentre quelli per l'assicurazione sanitaria e quella contro la lunga degenza sono di circa 62.000 euro.

Il Ministero federale delle Finanze vede questo aumento in contrasto con le misure di alleggerimento fiscale previste nel pacchetto per la crescita della coalizione del semaforo. Secondo una nota citata tra i ministeri, "gli effetti di alleggerimento delle misure dell'iniziativa per la crescita sarebbero annullati" se l'aumento proposto dei massimali di contribuzione dovesse andare avanti.

Il Ministero federale delle Finanze ha rifiutato di commentare la questione su richiesta. Nel frattempo, Lindner ha dichiarato nel Bundestag mercoledì che c'è il rischio che i piani di alleggerimento possano essere deviati nel sistema di assicurazione sociale attraverso l'aumento proposto dei massimali di contribuzione, annullando così il previsto aumento del potere d'acquisto.

Se implementato, il piano di Heil potrebbe portare ad un aumento delle contribuzioni per l'assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori ad alto reddito. Questo potenziale aumento delle contribuzioni contrasta con le misure di alleggerimento fiscale previste nel pacchetto per la crescita della coalizione del semaforo, secondo il Ministero federale delle Finanze.

