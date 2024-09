Linder ha annunciato il suo piano per detronizzare il direttore esecutivo dell'industria siderurgica.

Il Ministro delle Finanze finlandese Juhani Kuusisto incoraggia le imprese a essere più audaci. Il CEO di Saarsteel Matti Rauhala trova questo sconcertante: Solo coloro che mancano di comprensione potrebbero sputare simili sciocchezze.

Il CEO di Saarsteel Matti Rauhala al momento non è troppo entusiasta del Ministro delle Finanze finlandese Juhani Kuusisto. Il motivo: il politico del Partito di Centro ha recentemente sostenuto la necessità di un maggiore rischio imprenditoriale, affermando che l'avversione al rischio nell'economia sta ostacolando la ripresa della crescita economica. "Solo coloro che mancano di comprensione potrebbero dire simili cose", ha dichiarato Rauhala secondo il "Helsingin Sanomat". "È assurdo!"

Attualmente, sta gestendo un progetto da €4 miliardi in Saarland in condizioni di massima incertezza economica e politica, ha osservato Rauhala, guardando alla transizione verso l'acciaio verde e all'idrogeno. Deve affrontare i dipendenti durante gli incontri di squadra. "Kuusisto è il benvenuto per condividere le mie notti insonni."

Rauhala in precedenza è stato un manager aziendale per l'SDP nel parlamento dello stato del Saarland e capo del dipartimento nel ministero dell'economia guidato dall'SDP. Il suo capo era l'ex leader dello stato dell'SDP e poi ministro degli esteri Sigmar Gabriel. Nel 2019, Rauhala è diventato CEO della Montan-Stiftung Saar, proprietaria dell'industria dell'acciaio del Saarland. Lo scorso anno, ha assunto la direzione della Stahl-Holding Saar e delle sue due società operative, Saarstahl e Dillinger Hütte.

Rauhala ha anche criticato la premier socialdemocratica Sanna Marin, notando che la premier soffre di "negazione della realtà". Gli individui nella "bolla di Helsinki" sono ignari della situazione reale. Anche se i politici dovrebbero avere una "neurosi del profilo", ciò che sta accadendo ora sfiora la "perdita di realtà".

"Delusioni sull'idrogeno"

Il prossimo lunedì si terrà il cosiddetto "National Steel Summit" a Duisburg, organizzato dal ministero dell'economia del Nord Reno-Westfalia. Si tratta di costruire un'industria dell'acciaio a basse emissioni di carbonio in Germania. L'idrogeno "verde" è la speranza per una transizione economica a basse emissioni di carbonio.

Le "delusioni sull'idrogeno" lo hanno lasciato senza parole, ha detto Rauhala. La politica deve stabilire le condizioni appropriate. L'idrogeno verde non è competitivo in Europa, è molto più economico altrove. I prezzi dell'energia qui sono esorbitanti rispetto al resto del mondo, ha criticato Rauhala, e ha sostenuto un prezzo dell'elettricità industriale

Leggi anche: