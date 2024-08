- L'indagine sull'incendio a Verden continua

A seguito di un grande incendio in un edificio storico vicino alla Cattedrale di Verden, le indagini sono in corso. A causa dell'instabilità dell'edificio, la polizia ha utilizzato un drone per catturare foto della scena. La causa dell'incendio rimane ignota, ha confermato un portavoce, e tutte le possibilità sono state esplorate. "Se c'è un collegamento con i lavori di ristrutturazione è parte dell'indagine in corso", hanno aggiunto.

Durante l'incendio di mercoledì, un uomo di 65 anni ha riportato gravi ferite, mentre due persone hanno subito ferite lievi. I danni alla proprietà potrebbero ammontare a milioni, secondo la polizia. L'edificio, che ospitava una locanda e unità abitative, è stato gravemente distrutto dall'incendio.

Costruito nel 1670, la casa porta un'iscrizione di quell'anno. Una residenza adiacente è attualmente inabitabile a causa dell'incendio. L'incendio ha causato significativi disagi al traffico e chiusure nel centro città. I vigili del fuoco sono stati dispiegati in gran numero per spegnere le fiamme e i punti caldi.

La polizia sta collaborando strettamente con il dipartimento dei vigili del fuoco per indagare sulla causa dell'incendio e su qualsiasi potenziale legame con i lavori di ristrutturazione in corso. La polizia ha stimato i danni alla proprietà causati dall'incendio in milioni di dollari.

Leggi anche: