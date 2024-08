- L'indagine sull'attacco a Giffey e' conclusa.

Circa tre mesi dopo un attacco contro il Senatore per l'Economia di Berlino, Franziska Giffey (SPD), la procura della Repubblica ha completato le indagini e ha consegnato il caso al Tribunale regionale di Berlino. In una procedura cosiddetta sicura, i giudici decideranno sulla detenzione del sospetto autore in un ospedale psichiatrico.

Secondo la procura della Repubblica, ci sono indizi che il 74enne abbia commesso il fatto in uno stato di non responsabilità, il che significa che non può essere punito per esso.

Secondo le indagini, l'uomo ha colpito Giffey con una borsa pesante sulla testa e sul collo il 7 maggio nella Gertrud-Haß-Bibliothek a Berlino-Rudow. La senatrice ha sofferto di forti dolori per due giorni. La procura della Repubblica considera questo un pericolo per le vie di fatto.

Il sospetto autore è stato arrestato meno di 24 ore dopo.

Giffey aveva visitato la biblioteca nel distretto di Alt-Rudow nel sud di Berlino e, secondo le sue stesse dichiarazioni, era immersa nella conversazione con il capo dell'istituzione. Improvvisamente, ha sentito un forte colpo alla testa e al collo da dietro.

Meno di 24 ore dopo, la polizia ha arrestato il 74enne come sospetto autore. All'epoca, era stato riferito che era già noto alla polizia per fatti nel campo dei crimini d'odio.

Il Tribunale regionale di Berlino ora esaminerà la detenzione del sospetto autore in un ospedale psichiatrico, come deciso dalla Commissione dei giudici nella procedura sicura. Nonostante le prove delle sue azioni, il 74enne potrebbe non essere punito a causa degli indizi che ha commesso l'attacco in uno stato di non responsabilità, come riconosciuto dalla Commissione nel rapporto della procura della Repubblica.

