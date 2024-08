L'indagine mostra una continua carenza di ordini per i lavoratori autonomi e le microimprese

Imprenditori autonomi e piccole imprese in Germania continuano a lottare con la mancanza di ordini, secondo un'indagine dell'Istituto Ifo di Monaco e del provider di servizi online Jimdo. Questo problema si è leggermente aggravato all'inizio del terzo trimestre, in luglio. Nel mese di luglio, il 44,4% dei rispondenti ha segnalato una mancanza di domanda, in aumento rispetto al 44% di aprile.

In modo simile, circa un quarto dei rispondenti ha dichiarato di non essere in grado di offrire i propri beni o servizi senza restrizioni, a causa di fattori come la mancanza di personale o problemi nella catena di fornitura, come nel secondo trimestre da aprile a giugno.

Tuttavia, l'indice del clima degli affari misurato da Ifo e Jimdo è leggermente migliorato, passando da -14 punti a giugno a -13,4 punti a luglio. Gli imprenditori autonomi erano leggermente meno insoddisfatti della loro situazione attuale, ma le loro aspettative sono rimaste in gran parte invariata e pessimistiche. "Il clima degli affari rimane a un livello molto basso nel complesso", ha spiegato Katrin Demmelhuber dell'Istituto Ifo.

Ifo e Jimdo hanno iniziato a calcolare l'indice del clima degli affari per gli imprenditori autonomi e le piccole imprese con meno di nove dipendenti ad agosto 2021. Tutti i settori sono rappresentati, con un focus sul settore dei servizi.

La carenza di personale segnalata dai rispondenti come fattore limitante per l'offerta di beni o servizi senza restrizioni, è persistita dal secondo trimestre a luglio. Inoltre, la persistente carenza di personale potrebbe potenzialmente ostacolare la ripresa delle piccole imprese, che continuano a fare i conti con la mancanza di ordini.

