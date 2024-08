- L'indagine mostra che Lilium cerca un sito migliore per le operazioni

La società tedesca di taxi elettrici Lilium, con sede in Baviera, sta valutando un trasferimento fuori dalla Germania. Secondo un report del "Handelsblatt", la direzione sta conducendo trattative con il governo francese per ottenere sovvenzioni e garanzie sui prestiti per un eventuale insediamento in Francia. Il presidente del consiglio di amministrazione di Lilium e ex-CEO di Airbus, Tom Enders, pianifica di visitare la Cina e gli Stati Uniti a settembre per cercare finanziatori. Un portavoce di Lilium non ha voluto commentare la questione.

La società aerospaziale innovativa a sud di Monaco aveva inizialmente richiesto un prestito di 100 milioni di euro dai governi federale e statale. Lilium impiega attualmente circa 500 ingegneri aerospaziali. Il primo volo con a bordo del loro taxi elettrico a decollo e atterraggio verticale è stato recentemente posticipato all'inizio del 2025, con le prime consegne ai clienti previste per il 2026. Questo sviluppo ha un costo elevato; solo nel primo semestre del 2024 sono stati spesi circa 200 milioni di euro. Finora, l'IPO di Lilium quotata sul Nasdaq degli Stati Uniti è stata finanziata da circa 70 investitori.

Gli insider del settore sostengono che gli sviluppatori di aerei elettrici negli Stati Uniti e in Cina ricevono finanziamenti statali significativi. Dopo che l'assistenza finanziaria dalla Baviera e dal Baden-Württemberg è stata rifiutata, il CEO del produttore di taxi elettrici Baden Volocopter, Dirk Hoke, ha espresso il suo disappunto per la mancanza di sostegno politico. Tom Enders ha dichiarato al "Handelsblatt": "Il successo dell'Airbus non sarebbe mai avvenuto senza il sostegno tedesco e francese".

