- L'indagine dell'Autorità Legale si concentra su documenti di voto falsificati.

La Procura Distrettuale di Dresda ha avviato un'indagine su presunte manipolazioni di voto durante le elezioni statali della Sassonia. Si sospetta che individui non identificati abbiano manomesso un totale di 126 schede elettorali per corrispondenza, favorendo il partito di estrema destra minimo "Free Saxony", come rivelato dalla Procura Distrettuale. Le schede elettorali manomesse provenivano da diversi distretti elettorali. A causa delle indagini in corso, non sono state fornite ulteriori informazioni.

Su 126 schede elettorali interessate, 85 provenivano da due distretti elettorali a Dresda-Langebrück, 27 dalla zona urbana di Dresda e 14 da due distretti elettorali a Radeberg, ha spiegato la Procura Distrettuale.

Come già riferito dalla polizia, individui non identificati avevano coperto le croci precedentemente segnate e avevano invece segnato "Free Saxony". L'Ufficio di Polizia Criminale della Sassonia sta conducendo indagini. Il Comitato Elettorale della Sassonia aveva annunciato che avrebbe deciso sulle sanzioni elettorali entro il 13 settembre al più tardi.

Nel voto dello stato, il micro-partito ha raccolto un totale del 2,2%. Proprio come l'AfD della Sassonia, Free Saxony viene classificato come un gruppo estremista di destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione. Secondo le loro informazioni, sono un'assemblea di neonazisti, ex funzionari dell'NPD e altri membri o sostenitori della scena che operano come un partito. Sul loro canale Telegram, Free Saxony nega qualsiasi coinvolgimento nella manipolazione delle schede elettorali.

