L'indagine cinese sul lip-synch della top band taiwanese è motivata politicamente, sostengono i funzionari dell'intelligence di Taiwan

I Mayday, uno dei gruppi rock più importanti del mondo di lingua cinese, sono sotto inchiesta ufficiale in Cina dall'inizio di dicembre per un presunto lip-synching durante i loro recenti concerti a Shanghai. L'etichetta della band ha ripetutamente negato le accuse.

In un recente briefing sugli affari di sicurezza, due funzionari dell'intelligence taiwanese hanno affermato che le autorità cinesi hanno esercitato per mesi pressioni sui Mayday affinché dichiarassero pubblicamente che sia la Cina che Taiwan appartengono allo stesso Paese. Le ripetute richieste hanno coinciso con l'inizio del tour della band in Cina a maggio, hanno affermato i funzionari taiwanesi, che hanno chiesto di non essere nominati per motivi di sicurezza.

"Sono stati sollecitati a dichiarare la loro posizione (politica) durante le interazioni con i fan e le interviste pubbliche", hanno detto i funzionari al briefing, a cui ha partecipato la CNN. La valutazione si basa su informazioni raccolte dalle agenzie di sicurezza di Taiwan in Cina, hanno aggiunto.

I funzionari taiwanesi hanno affermato che quando i Mayday si sono rifiutati di adeguarsi, il potente dipartimento di propaganda del Partito Comunista Cinese si è coordinato con i media statali per generare ampie discussioni pubbliche sul presunto lip-synching durante i loro concerti per fare pressione.

"Abbiamo deciso di rendere pubblico l'incidente perché è la prima volta che si accaniscono contro (gli artisti taiwanesi) su una scala senza precedenti", hanno dichiarato i funzionari.

I funzionari taiwanesi hanno detto di sospettare che l'indagine cinese su Mayday possa essere collegata alle elezioni presidenziali di gennaio. Taiwan ha già accusato Pechino di utilizzare una serie di operazioni di disinformazione, militari ed economiche per influenzare la corsa.

Le tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan sono aumentate negli ultimi anni, con il Partito Comunista Cinese al potere che ha intensificato le pressioni militari e politiche su Taiwan, dove i diversi punti di vista dei partiti sulle relazioni con la Cina rendono spesso le elezioni una cartina di tornasole del sentimento pubblico verso Pechino. L'attuale partito al governo di Taiwan è detestato dai leader di Pechino.

La CNN non è stata in grado di verificare in modo indipendente le valutazioni dell'intelligence di Taiwan.

Ma tre fonti che hanno familiarità con la scena musicale pop di Taiwan hanno detto che non è raro che gli artisti taiwanesi affrontino restrizioni politiche in cambio del permesso di esibirsi nella Cina continentale, un mercato altamente lucrativo a causa della sua enorme popolazione.

La CNN ha contattato il Dipartimento della Pubblicità del Partito Comunista Cinese e l'Amministrazione del Cyberspazio per un commento.

Le accuse

Alcuni artisti di Taiwan hanno incontrato difficoltà in Cina per aver parlato apertamente dell'isola autogovernata, che Pechino considera come proprio territorio pur non avendola mai controllata.

Ma i Mayday - talvolta soprannominati i "Beatles asiatici" - si sono tenuti alla larga dalla politica e hanno mantenuto un'enorme popolarità tra i fan della Cina continentale.

Le accuse di lip-synching si sono concentrate sui recenti spettacoli dei Mayday a Shanghai, dove si sono esibiti otto volte in 10 giorni a metà novembre, davanti a un pubblico complessivo di oltre 360.000 persone.

La controversia è iniziata a fine novembre quando un vlogger musicale su Bilibili, una delle maggiori piattaforme di video-sharing cinesi, ha pubblicato un video in cui ha utilizzato un software per analizzare le voci di 12 canzoni registrate dal vivo da un fan al concerto dei Mayday a Shanghai il 16 novembre.

Il vlogger ha affermato che la sua analisi ha rilevato che il cantante della band, Ashin, ha cantato in playback in almeno cinque canzoni durante le tre ore di concerto, affermando che il canto del cantante era precisamente intonato per quei numeri, mentre andava drasticamente alla deriva nelle altre canzoni.

Le accuse del vlogger hanno rapidamente guadagnato terreno sulla piattaforma di social media Weibo, diventando il top trending topic e raccogliendo centinaia di milioni di visualizzazioni.

L'Ufficio Cultura e Turismo di Shanghai, un dipartimento del governo municipale che supervisiona gli spettacoli commerciali, ha annunciato un'indagine il 3 dicembre - in una mossa ampiamente riportata dai principali media statali cinesi.

In una dichiarazione rilasciata all'inizio del mese, la casa discografica dei Mayday, B'in Music, ha respinto le accuse di lip-synching come "attacchi malevoli, voci e calunnie", affermando che avevano seriamente danneggiato l'immagine della band.

L'etichetta discografica non ha risposto alle domande della CNN sulle valutazioni dell'intelligence di Taiwan.

La CNN ha anche contattato l'Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan e il vlogger musicale di Bilibili per un commento.

Lunedì l'Ufficio Cultura e Turismo di Shanghai ha dichiarato che l'indagine era in corso, secondo i media cinesi.

Linee rosse mutevoli

Gli artisti taiwanesi si sono già trovati in acque calde per aver oltrepassato le linee rosse della politica mentre si esibivano in Cina, anche con commenti apparentemente innocui.

Ad agosto, una band indie taiwanese ha subito un forte contraccolpo dopo aver detto a una folla di Shanghai che erano lieti di tenere la loro prima esibizione in Cina - un lapsus che sembrava far intendere che Taiwan non fa parte del Paese. In seguito si sono scusati e hanno offerto un rimborso.

Nel 2000, la popolare cantante taiwanese A-mei ha dovuto affrontare un divieto di un anno dopo aver eseguito l'inno di Taiwan alla cerimonia di insediamento dell'ex presidente Chen Shui-bian. Chen rappresentava il Partito Democratico Progressista, ostracizzato da Pechino per le sue tendenze pro-indipendenza.

"Molti artisti taiwanesi sono costretti ad autocensurarsi", ha dichiarato un produttore musicale veterano di Taiwan, che ha chiesto di non pubblicare il suo nome perché lavora ancora nel settore.

"Spesso non possono dire nulla che riguardi la politica di Taiwan, altrimenti potrebbero perdere l'opportunità di esibirsi [in Cina]".

Il produttore ha anche osservato che è insolito che le accuse di lip-synching facciano notizia in Cina.

"Ci sono così tante accuse simili contro diversi artisti ogni anno, ed è davvero insolito che esploda in questo modo", hanno detto.

Lin Chen-yu, docente dell'Università di Cardiff specializzato nella censura della musica taiwanese da parte della Cina, ha affermato che la pressione sugli artisti taiwanesi è aumentata negli ultimi anni.

Mentre una volta era sufficiente non fare dichiarazioni a favore di Taipei, gli artisti taiwanesi hanno dovuto affrontare sempre più pressioni da parte delle autorità cinesi per dichiarare il loro sostegno alla "madrepatria", ha detto Lin.

Ad esempio, negli ultimi anni alcuni artisti taiwanesi hanno postato sui social media per celebrare la festa nazionale cinese, rimanendo in silenzio sulla festa nazionale di Taiwan.

"La pressione è particolarmente forte per le grandi star", ha aggiunto.

Fonte: edition.cnn.com