- Linda Zervakis stava chiacchierando con il suo avatar.

Conduttrice televisiva Linda Zervakis (49) ha fatto storia comunicando per la prima volta con il proprio avatar durante le riprese di un reportage di ProSieben sull'Intelligenza Artificiale (IA). "All'inizio ero piuttosto scettica. È completamente diverso dal fare televisione, dove mi vedo anche io sullo schermo", ha detto Zervakis all'agenzia di stampa tedesca a Hamburg riguardo al suo incontro con il suo doppio artificiale su internet. Ha aggiunto: "Sono rimasta senza parole. Ma poi è stato come incontrare qualcuno con cui non si clicca subito - e decidi di dargli un'altra possibilità".

Reportage di ProSieben

Durante l'incontro, Zervakis si è avvicinata all'avatar AI chiamato KI-Linda. E alla fine, ha addirittura provato un senso di trionfo. "Va bene, lei c'è - ma puoi anche spegnerla. Non puoi spegnere me. E quello che le manca attualmente, nonostante le somiglianze, è l'emozione - che si nota", ha detto la ex letttrice delle notizie "Tagesschau", che lavora per ProSieben dal 2021.

Nella sua prima importante "ProSieben.Thema" reportage "L'IA può salvare la democrazia?", Zervakis verrà vista insieme a KI-Linda martedì 20 agosto alle 20:15. Prima delle riprese, l'avatar è stato nutrito con le notizie e il linguaggio quotidiano di Zervakis, che l'IA elabora e diventa sempre più simile alla conduttrice con il tempo.

