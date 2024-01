L'incredibile storia di un uomo che ha stretto un improbabile legame con un polpo

Incuriosito, iniziò a seguire questa creatura incredibilmente timida, cercando di dimostrare di non essere un predatore rimanendo molto immobile in sua presenza. Per settimane lei lo ha eluso: nascondendosi nella sua tana, mimetizzandosi o spingendo il suo corpo liquido nella fessura più vicina per fuggire.

E poi, dopo 26 giorni di corteggiamento quasi ossessivo, lo ha raggiunto e toccato.

Nel nuovo documentario di Netflix "My Octopus Teacher" questo tenero momento commuove come non avreste mai pensato che un tentacolo di polpo avvolto intorno a una mano umana potesse fare.

Girato nel 2010, "My Octopus Teacher" racconta l'anno trascorso da Craig Foster a coltivare un legame unico con una creatura straordinaria. Il documentario naturalistico ha ricevuto otto nomination per il Jackson Wild Media Award e ha vinto il premio come miglior film all'EarthxFilm Festival.

Foster è riuscito a catturare i momenti più intimi della breve vita di questa piovra trascorrendo fino a due ore a seguirla ogni singolo giorno per un anno: "Se si conquista la fiducia di quell'animale per un periodo di mesi, in realtà ti ignorerà fino a un certo punto e continuerà la sua vita normale, permettendoti di entrare nel suo mondo segreto", racconta Foster alla CNN.

La vediamo superare uno squalo facendogli fare un giro sulla schiena, far crescere un nuovo tentacolo dopo essere sopravvissuta all'attacco di uno squalo e infine deperire dopo aver deposto un gruppo di uova.

"Il polpo mi ha mostrato molti comportamenti completamente nuovi per la scienza, perché questo animale si fidava di me", dice Foster.

Il momento più forte per Foster è stato quando la donna gli ha permesso di seguirla durante una battuta di caccia: "Non è come se fossi su una jeep e arrivassi su una scena di caccia sulla terraferma", spiega. "In acqua è una cosa intima. Quando lei sceglie di farti entrare nel suo mondo... è un momento molto, molto speciale in cui non solo vieni accettato, ma anche la tua presenza a lei sembra naturale, come se tu appartenessi a quello spazio con lei".

Foster ha trascorso gli ultimi dieci anni immergendosi in una foresta di alghe nell'Oceano Atlantico, al largo della costa occidentale del Sudafrica, dove la temperatura dell'acqua può scendere fino a 8 gradi Celsius.

Conosciuto come il "Capo delle Tempeste", Foster descrive questo tratto di oceano come "la costa più insidiosa del mondo". Mentre alcuni nuotatori temono gli squali o altri predatori, Foster dice che la minaccia più grande per la sua vita è quella di essere scaraventato su una roccia da una grande onda.

I segreti della foresta sottomarina del Sudafrica

Il potere curativo dell'oceano

Foster ha iniziato questo regime di immersioni quotidiane come modo per affrontare una depressione che lo aveva lasciato crudo e disconnesso. "Stavo lottando. L'unico modo per guarire mi sembrava quello di stare nell'oceano, il mio luogo felice da bambino".

Immergersi in questo mondo sottomarino ha calmato la sua mente, dice. Nel corso degli anni altri animali hanno cercato un contatto, tra cui lontre, balene, seppie e persino squali. "Hanno scelto di venire da me e di stabilire un contatto, mostrando un momento di fiducia e vulnerabilità", racconta. "Ogni volta è mozzafiato e curativo".

Ma niente è paragonabile al suo legame con il polpo, che ha vissuto "una volta nella vita", dice.

Foster dice che la lezione più importante che gli ha insegnato è che gli esseri umani sono parte del mondo naturale che ci circonda, e non semplici visitatori.

"Il tuo ruolo e il tuo posto nel mondo naturale sono il dono più prezioso che ci sia stato dato".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com