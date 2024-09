L'incredibile sottomarino Titan è stato presentato durante l'udienza investigativa sull'incidente.

Lo scorso giugno, purtroppo, tutti e cinque i passeggeri del batiscafo hanno incontrato il loro destino durante la sua discesa infelice verso i resti del Titanic, ponendo fine a una ricerca ad alto rischio che aveva catturato l'attenzione del mondo intero.

L'immagine condivisa il lunedì scorso mostra il cono di coda danneggiato del batiscafo che giace sul fondo dell'oceano Atlantico settentrionale, con contorni frastagliati e un frammento del corpo principale nelle vicinanze.

I resti sono stati avvistati giorni dopo, a circa 275 metri di distanza dal Titanic, come rivelato durante una udienza a North Charleston, nella Carolina del Sud, che si concluderà il 27 settembre.

Inizialmente, la Commissione d'inchiesta marittima ha indicato nella sua presentazione di aver identificato il cono di coda e altri detriti utilizzando un veicolo operato a distanza il 22 giugno 2021. Questa prova, hanno affermato, conferma un'esplosione catastrofica - un crollo istantaneo verso l'interno causato da una pressione estreme, che ha portato alla fine di Stockton Rush, fondatore e CEO del vascello, dell'imprenditore Shahzada Dawood e suo figlio di 19 anni, Suleman Dawood, dell'avventuriero Hamish Harding e del sommozzatore francese Paul-Henri Nargeolet.

L'analisi del DNA e i test condotti sui resti hanno confermato che corrispondono a quelli dei cinque individui menzionati, come confermato dalla Commissione d'inchiesta marittima il lunedì scorso.

I testimoni iniziali dell'udienza includevano ex dipendenti di OceanGate, l'organizzazione responsabile dello sviluppo e dell'operazione del batiscafo. Inoltre, è stata rivelata la trasmissione finale del batiscafo - "Dropped two wts", un messaggio inviato direttamente alla nave madre, che si riferisce all'abbandono dei pesi nella speranza di tornare in superficie. Pochi secondi dopo questa trasmissione, la nave madre ha ricevuto l'ultima "ping" del batiscafo prima di perdere il contatto.

Successivamente è stata avviata un'operazione di ricerca e soccorso internazionale in acque remote a centinaia di miglia a sud-est di Terranova, in Canada.

L'udienza tratterà vari argomenti, tra cui eventi storici che hanno preceduto l'incidente, il rispetto delle norme, i doveri e le qualifiche dell'equipaggio, i sistemi meccanici e strutturali, i protocolli di risposta alle emergenze e l'industria dei batiscafi, come precedentemente dichiarato dalla Guardia Costiera.

Il presidente del consiglio Jason Neubauer ha sottolineato durante l'udienza del lunedì che l'obiettivo principale era stabilire i fatti

