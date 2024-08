Quincy Hall’s incredibile carica nei 400 metri

L'incredibile carica di Quincy Hall e altri 4 ricordi di una serata drammatica di atletica alle Olimpiadi.

Era una gara dei 400 metri più aperta degli ultimi anni alle Olimpiadi. Tuttavia, sulla base delle sue prestazioni rilassate nelle qualificazioni, l'americano Quincy Hall sembrava il favorito prima che la finale iniziasse.

Partendo dalla corsia otto, Hall sembrava a malapena uscito da una passeggiata durante le qualificazioni per questa gara e pareva pronto a sfidare il record del mondo.

Questo non si è verificato, ma Hall si è aggiudicato l'oro dopo uno sforzo incredibile per raggiungere i leader nella parte finale e conquistare l'oro.

Un enorme ruggito della folla dello Stade de France è esploso dopo lo sparo di partenza, mentre 80.000 spettatori assistevano alla prima gara per l'assegnazione della medaglia d'oro della serata.

Hall era in sesta posizione per gran parte della gara e si trovava in sesta posizione quando i concorrenti hanno affrontato la curva finale. Ma poi ha fatto la sua mossa, sprintando nella retta finale. Hall ha guadagnato terreno rapidamente - lo sforzo era evidente sul suo volto - e all'improvviso stava superando i concorrenti.

"Stavo solo pensando: 'Arriva a casa, arrivaci'," ha detto Hall in seguito.

Negli ultimi metri, Hall ha superato il britannico Matthew Hudson-Smith in un finale mozzafiato, battendo il runner della squadra GB di 0,04 secondi.

"Quando era troppo tardi," ha detto Hudson-Smith del momento in cui ha capito che Hall stava arrivando dietro di lui. "Pensavo di avercela fatta. Sapevamo che sarebbe arrivato fino agli ultimi 50 metri."

Ha aggiunto: "C'è solo un vincitore. È un uomo migliore. Non posso lamentarmi perché ho corso il quinto tempo più veloce in assoluto. Ho sempre detto che se vuoi vincere, devi prendertelo da me, e lui l'ha fatto. Abbasserò quel tempo. È solo l'inizio."

È stato un momento incredibile per l'americano, che ha corso il suo personale migliore e ha guidato per solo un decimo di secondo nella gara, chinandosi sulla linea di arrivo per strappare l'oro a Hudson-Smith. Il bronzo è andato allo zambiano Muzala Samukonga.

Hall ha suonato la campana della vittoria nell'estremità nord dello Stade de France e si è tolto le scarpe per posare per una foto. Stringendo la bandiera americana, ha fatto un giro di vittoria a piedi nudi intorno alla pista tra gli applausi della folla.

"Significa tanto. Ho lavorato sodo. Vi ho detto che avrei vinto una medaglia d'oro quest'anno e immagino di avervi dimostrato che l'ho fatto. So di poter vincere. Lo sapevo oggi. È quello che ho fatto per tutta la mia carriera," ha detto. "Molto lavoro, essere duro con se stessi. Ho parlato con il mio allenatore al telefono e mi ha detto solo: 'Vai avanti, vai avanti'.

Non mi arrendo. Mi impegno, mi do da fare. Ho determinazione. Qualsiasi cosa penso mi porti a quella linea, ci penso. Molta sofferenza, molto dolore. Ho vinto. È finita. Per i prossimi quattro anni, posso dire di essere un campione olimpico."

Mykolas Alekna batte il record olimpico del padre - ma deve accontentarsi dell'argento

Il discobolo numero uno al mondo e detentore del record del mondo, Mykolas Alekna della Lituania, è arrivato mercoledì come favorito assoluto per aggiudicarsi l'oro. Inoltre, aveva un obiettivo ancora più grande: battere il record olimpico che suo padre, Virgilijus Alekna, aveva stabilito ai Giochi olimpici del 2004 ad Atene.

Con il suo secondo lancio della serata, Alekna ci è riuscito, lanciando il disco a 69,97 metri. Era 0,08 metri più lungo del lancio del padre ad Atene e ora il figlio sembrava pronto a tornare a casa con l'oro, il record olimpico e il diritto di vantarsi in famiglia.

Ma alla fine ha dovuto accontentarsi solo del diritto di vantarsi.

Pochi minuti dopo il lancio record di Alekna, Rojé Stona della Giamaica è entrato nel cerchio e ha effettuato un lancio strabiliante di 70 metri per spingere Alekna al secondo posto - sia nella competizione di mercoledì che nei libri della storia olimpica.

Stona, che si è classificato al 19° posto ai campionati del mondo dell'anno scorso e si trova al 11° posto nella classifica mondiale, ha improvvisamente fatto irruzione nella festa di famiglia degli Alekna qui fuori Parigi.

"È una serata molto speciale. È tutto ciò che volevo, ma che accada realmente è una sensazione molto buona," ha detto Stona. "Durante gli allenamenti, prima della competizione, mi sentivo benissimo. Sapevo di avere le capacità e sapevo di poterlo fare. Sono entrato e l'ho fatto, senza pressioni, ero già tra i primi otto, quindi non avevo nulla da perdere."

Ha aggiunto: "Ho fatto alcune cose che non sapevo di essere capace di fare. Ma ho creduto e ho avuto fede, quindi ero nel momento e l'ho goduto."

Alekna ha avuto ancora alcune possibilità di recuperare il suo record e la sua medaglia d'oro, ma non è riuscito ad avvicinarsi al suo concorrente giamaicano. La situazione sembrava perfetta per lui per sfruttare l'occasione con il suo ultimo lancio, ma uno sforzo deludente ha colpito la rete, lasciandolo accontentarsi dell'argento. Tuttavia, il giovane astro lituano avrà solo 25 anni quando arriveranno i Giochi di Los Angeles del 2028, quindi ci si può aspettare di vederlo di nuovo su questo grande palcoscenico, alla ricerca dell'oro.

Australiana supera l'americana in una sfida tra le migliori nel salto con la pertica

Si prevedeva che la finale femminile del salto con la pertica si sarebbe decisa tra Nina Kennedy dell'Australia e Katie Moon degli Stati Uniti.

Come la finale del salto con l'asta femminile si è ridotta da 20 a un numero a una sola cifra e poi ancora più piccolo, le migliori astiste del mondo sembravano volare semplicemente oltre la sbarra. E mentre le loro rivali cadevano, alla fine è stato un confronto tra la numero 1 Kennedy e la numero 2 Moon.

Kennedy ha superato la sbarra di 4.90 metri con facilità al primo tentativo. Moon, però, non è riuscita a fare lo stesso. E invece di rischiare di fallire due tentativi aggiuntivi per superare la sbarra di 4.90 metri, Moon ha deciso di passare a 4.95 metri.

È stato un azzardo – uno che alla fine non ha pagato.

Saltando la sbarra di 4.90 metri, Moon ha ricevuto solo due possibilità di superare i 4.95 metri invece delle tre normali. Ha fallito al primo tentativo, così come Kennedy.

Il dramma era pronto mentre Moon doveva superare i 4.95 metri al secondo tentativo e costringere Kennedy a uguagliare la sua altezza. Se avesse colpito la sbarra, avrebbe dovuto accontentarsi dell'argento e la sua rivale avrebbe vinto l'oro.

Moon è corsa lungo la corsia di partenza tra le acclamazioni dello Stade de France, ha piantato il suo palo... e ha colpito la sbarra. La notte apparteneva all'australiana.

Kennedy ha festeggiato con la sua famiglia sugli spalti e ha pianto di gioia per il risultato. La numero uno del mondo era la favorita per la gara di mercoledì, ma lei e Moon avevano deciso di condividere l'oro ai campionati del mondo dell'anno precedente, quindi sapeva che sarebbe stato un confronto ravvicinato.

"Io e Katie abbiamo pensato alle Olimpiadi ogni giorno da Budapest dell'anno scorso, quando abbiamo condiviso l'oro", ha detto. "È solo così incredibile che ho avuto così tanti amici e famiglia e la mia squadra qui. Avevamo un lavoro da fare stasera e siamo usciti per farlo".

Alla fine, è stata una delle poche delusioni per la squadra USA nella notte di mercoledì.

Tre americani in partenza per la finale dei 200 metri maschili

In precedenza, durante la notte, tre batterie semifinali della gara dei 200 metri maschili hanno stabilito il campo per la finale di giovedì sera - e ci saranno tre americani sulla linea di partenza.

Noah Lyles, che ha vinto la gara dei 100 metri maschili domenica, si è qualificato per la finale con un secondo posto. È stato un risultato sorprendente, dato che i 200 metri sono la specialità di Lyles, quella in cui ha vinto il bronzo a Tokyo. Ma l'americano ha finito secondo in entrambe le batterie di qualificazione prima della gara dei 100 metri e ha vinto l'oro in quella gara, quindi probabilmente non perderà troppo sonno per il risultato.

Gli americani hanno vinto le altre due batterie semifinali di mercoledì, il che significa che la squadra USA sarà ben rappresentata nella finale dei 200 metri.

Erriyon Knighton e Kenneth Bednarek hanno entrambi vinto le loro batterie e si uniranno a Lyles sulla linea di partenza alle 14:30 ET di giovedì allo Stade de France.

Carica morocchina nell'ultimo giro dei 3000 metri ostacoli per strappare una vittoria all'americano

Soufiane El Bakkali del Marocco è entrato nei 3000 metri ostacoli come il concorrente numero uno al mondo. Ha dimostrato esattamente perché nell'ultimo giro della gara che ha chiuso la serata allo Stade de France.

Per gran parte della gara, i tre etiopi - Samuel Firewu, Getnet Wale e Lamecha Girma - hanno guidato il gruppo. Ma all'inizio dell'ultimo giro, l'americano Kenneth Rooks ha fatto la sua mossa.

Rooks, che è classificato al numero 49 del mondo in questa gara, è sembrato per un po' sul punto di compiere un upset assoluto. E quando Girma è inciampato su uno degli ultimi ostacoli della gara, finendo in un mucchio sul terreno e spezzando il passo di gran parte del gruppo, è sembrato che l'americano si stesse avvicinando a una vittoria storica.

Ma El Bakkali non si è lasciato intimidire. Ha caricato dopo l'ultimo ostacolo d'acqua della gara, superando Rooks nella corsia d'arrivo e attraversando la linea del traguardo con 0,36 secondi di vantaggio sull'americano.

È la seconda medaglia d'oro in questa specialità per El Bakkali mentre difende l'onore che ha vinto a Tokyo. Ma sembrava ancora più dolce la seconda volta - ha festeggiato con un consistente gruppo di tifosi del Marocco molto tempo dopo che la gara era finita e gran parte dello stadio era vuota, addirittura facendo un tuffo nell'ostacolo d'acqua in cui ha fatto la sua carica.

Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nei 400 metri, Quincy Hall ha espresso la sua eccitazione per la sua vittoria, dicendo: "Ho lavorato sodo. Ho detto ai ragazzi che avrei vinto una medaglia d'oro quest'anno e immagino di avervi dimostrato che l'ho fatto". Inoltre, i Giochi Olimpici hanno visto un momento importante nel lancio del disco quando Roje Stona della Giamaica ha battuto il record olimpico stabilito dal suo padre, Virgilijus Alekna della Lituania. Despite setting a new world record earlier in the competition, Mykolas Alekna had to settle for second place.

