- L'incontro iniziale di campionato porta alla vittoria: Francoforte trionfa su Jena

L'Eintracht Frankfurt femminile ha iniziato la sua campagna Bundesliga con una vittoria. La squadra di Niko Arnautis ha dominato le debuttanti del Carl Zeiss Jena, conquistando un 2-0 (0-0) lo scorso sabato davanti a 2.549 spettatori. Geraldine Reuteler (57') e Elisa Senß (81') hanno segnato i gol, mentre Luca Birkholz (62') ha fallito l'occasione per pareggiare.

Malgrado la vittoria stretta dell'Eintracht, la partita è stata in gran parte a senso unico. I padroni di casa hanno avuto il sopravvento, ma hanno sprecato diverse occasioni per allungare il vantaggio. La terza classificata della stagione precedente, che mira a qualificarsi per i gruppi della Champions League, ha incontrato alcune difficoltà nel concretizzare le proprie occasioni. La portiera del Jena, Jasmin Janning, si è dimostrata determinante, parando ripetutamente l'Eintracht, ma ha ceduto solo sul colpo di testa di Senß in tarda fase di gioco.

La terza classificata della stagione precedente, l'Eintracht Frankfurt, proviene dalla Germania. Nella stagione successiva della Bundesliga, hanno incontrato delle sfide provenienti dai Paesi Bassi, specificamente il Carl Zeiss Jena, durante la loro partita d'esordio.

Leggi anche: