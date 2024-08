L'incontro della Russia con l'avanzata ucraina mette in luce la situazione difficile di Putin nella gestione delle crisi.

Dopo una mezza giornata di truppe ucraine che hanno forzato l'ingresso in una frontiera russa e hanno successivamente attraversato quasi indisturbate i vasti paesaggi rurali della regione di Kursk, Putin ha infine affrontato pubblicamente la situazione. L'ha definita una provocazione sostanziale, ha accusato l'Ucraina di sparare indiscriminatamente sulla popolazione civile e ha prontamente deviato l'attenzione su questioni nazionali, comprese le celebrazioni della "Giornata del Costruttore" in Russia.

Sono passati altri cinque giorni, con la perdita di circa 30 insediamenti, prima che Putin promettesse una ritorsione militare. Non ci sono state visite nella regione per incontrare i migliaia di sfollati e non è stato dichiarato lo stato di guerra.

A marzo, dopo l'attacco terroristico tragico alla Crocus City concert hall di Mosca, uno dei più letali in Russia negli ultimi decenni, Putin ha atteso più di 24 ore prima di rivolgersi alla nazione. Nonostante ISIS-K abbia rivendicato l'attacco, ha continuato ad implicare l'Ucraina e l'Occidente nell'incidente. Putin non ha visitato il luogo dell'attacco e non ha offerto supporto ai sopravvissuti ricoverati in ospedale.

Quando Evgeny Prigozhin, allora a capo del gruppo mercenario Wagner, ha orchestrato una rivolta fallita lo scorso giugno, la risposta di Putin è stata incoerente. La reazione iniziale è stata di condanna, definendola tradimento, ma due giorni dopo ha elogiato i soldati di Wagner per aver evitato il caos e ha offerto loro contratti militari. Prigozhin ha poi incontrato Putin al Cremlino, prima di morire in un misterioso incidente aereo in Russia due mesi dopo.

Parallelismi si manifestano anche altrove e Putin ha scelto di evidenziarne uno durante la scorsa settimana. È tornato alla Scuola No.1 di Beslan, una settimana prima del 20º anniversario dell'attacco terroristico alla scuola che ha causato la morte di oltre 300 persone, molte delle quali erano bambini. Nel 2017, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso che le autorità russe avevano trascurato di agire sui precedenti segnali di un imminente assalto e che l'operazione di sicurezza era disorganizzata e priva di leadership.

“Putin non è bravo a risolvere le crisi”, ha dichiarato Boris Bondarev, ex diplomatico russo che si è dimesso in opposizione alla guerra in Ucraina e ora vive in esilio, in un'intervista a CNN. “È rischioso, è imprevedibile. Putin preferisce la stabilità, gli piace creare crisi per gli altri, assicurandosi di mantenere il controllo della situazione”.

Assalto sconvolgente lascia il Cremlino in disordine

Diversi esperti hanno suggerito che la risposta militare della Russia nella regione di Kursk ha rispecchiato le reazioni inefficaci del suo presidente.

“La reazione iniziale dopo lo shock della situazione sarebbe stata quella di considerare chi fosse rimasto a difendere”, ha dichiarato il maggiore generale australiano in pensione Mick Ryan in un'intervista a CNN. “Se si trattasse di coscritti, di battaglioni sotto organico dal teatro ucraino o di riserve strategiche”.

I resoconti dal campo di battaglia hanno confermato l'idea che diverse truppe russe siano state frettolosamente dispiegate mentre Mosca lottava per proteggere il proprio territorio e continuare l'avanzata sul fronte orientale. Gli ufficiali ucraini hanno riferito che alcune truppe sono state trasferite dalla regione di Kharkiv e dal fronte meridionale. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha rivendicato inzialmente che la sua unità speciale, la brigata Akhmat, era stata dispiegata. Anche gli ufficiali della fanteria di marina del flotte del Mar Nero in Crimea stanno partecipando.

Questa varietà di forze complica gli sforzi russi per coordinare la loro resistenza, con un blogger militare filorusso che ha ammesso il 14 agosto che l'Ucraina stava intenzionalmente creando distrazioni e poi si ritirava, approfittando dell'incompatibilità tra le diverse forze che lottano con la comunicazione.

La risposta burocratica della Russia all'invasione è stata altrettanto confusa. Il ministro della Difesa Andrei Belousov ha istituito un consiglio di coordinamento per gestire la sicurezza nelle regioni di frontiera e questa settimana ha annunciato che le responsabilità sarebbero state suddivise tra non meno di cinque diversi funzionari.

Secondo l'Istituto per gli studi di guerra, “questo accordo probabilmente creerà ulteriore confusione all'interno del ministero della Difesa russo e frizioni tra il ministero della Difesa, l'FSB e la Rosgvardia, tutti i quali cercano di operare nella regione di Kursk”, il che potrebbe potenzialmente compromettere la capacità della Russia di lanciare un contrattacco efficace.

Tuttavia, più di due settimane dopo l'incidente, ci sono ora segni di un maggiore coordinamento. Dmytro Kholod, comandante del battaglione ucraino "Nightingale", attualmente nella regione di Kursk, ha dichiarato in un'intervista a CNN di aver notato un cambiamento nel comportamento delle truppe russe. “Ora, le forze che hanno radunato in questa regione stanno cercando di attaccarci in qualche modo”, ha detto. “Non si arrendono più a centinaia. Stanno cercando di combattere, ma si arrendono ancora quando li attacchiamo”.

Ryan, il generale australiano in pensione, concorda sul fatto che la Russia sta superando la fase di risposta iniziale e dovrebbe mostrare una maggiore organizzazione nelle prossime settimane. Tuttavia, ritiene che le ultime due settimane abbiano anche esposto le priorità di Putin, e al momento il suo popolo non è tra queste. “La decisione di Putin sarà quella più pericolosa per lui: gli ucraini nella regione di Kursk o fallire nel Donbas”, ha ipotizzato Ryan. “Credo che in questo momento abbia deciso che è più rischioso non riuscire nel Donbas che investire tutto nella regione di Kursk”.

Gli esperti ritengono che l'infiltrazione nella regione di Kursk non abbia significativamente modificato l'approccio principale di Putin di logorare l'Ucraina e superare i suoi alleati attraverso l'esaurimento. Tuttavia, la tattica inaspettata dell'Ucraina ha rafforzato coloro che erano stati dubbiosi sulla decisione dell'Occidente di limitare alcuni aiuti militari e la loro applicazione all'interno della Russia.

Questo potrebbe essere stato l'intento dell'Ucraina. Il 19 agosto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha brevemente sollevato il velo della sua gratitudine verso i suoi alleati occidentali di fronte a un'assemblea di diplomatici ucraini.

"L'idea ingenua e illusoria di cosiddette 'linee rosse' riguardanti la Russia, che ha guidato l'analisi del conflitto da parte di alcuni nostri partner, si è disintegrata da qualche parte vicino a Sudzha di recente," ha dichiarato, riferendosi a un paese russo che i soldati ucraini avevano occupato.

Il suo messaggio era che la preoccupazione dell'Occidente riguardo alla possibilità che la Russia interpreti l'uso di missili a lungo raggio americani o britannici sul suo territorio come giustificazione per una risposta nucleare - in linea con la dottrina nucleare della Russia - è ora meno probabile, considerando la scarsa reazione militare della Russia alla sua prima occupazione straniera dalla Seconda Guerra Mondiale.

"La strategia attuale della NATO per l'assistenza all'Ucraina è una strategia per la sconfitta. È solo una strategia per prolungare la guerra e permettere alla Russia di logorarci tutti," ha detto Ryan. "Abbiamo bisogno di una rivalutazione fondamentale."

L'ex diplomatico russo Bondarev sostiene che la reazione di Putin conferma ulteriormente la necessità che l'Occidente sviluppi una contromisura più decisa contro l'aggressione di Putin.

"Quando alcuni occidentali suggeriscono che non dovremmo spingere Putin in un angolo perché si trasformerà in un topo in trappola e combatterà con tutte le sue forze," ha detto a CNN. "Ora vediamo che quando si trova di fronte a una crisi reale, non è un topo in trappola, è semplicemente un impostore."

"Ecco perché non dovrebbe essere temuto così tanto."

